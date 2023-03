Es ist zwar eine Floskel, aber oftmals stimmt es eben doch: Der Cup schreibt die besten Geschichten. Am Mittwochabend schafften in England gleich zwei Unterklassige die grosse Überraschung gegen einen Premier-League-Klub. Viertligist Grimsby setzte sich gegen das kriselnde Southampton durch und steht im FA-Cup-Viertelfinal. Die Tore beim 2:1 erzielte beide Gavan Holohan durch Penaltys kurz vor und kurz nach der Pause. In der 65. Minute verkürzte Southamptons Daje Caleta-Car und in der Schlussphase schien der Favorit der Blamage doch noch zu entgehen. Der Treffer von Theo Walcott wurde wegen einer Abseitsstellung jedoch aberkannt.

Bild: www.imago-images.de