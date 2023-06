Kroatien steht zum ersten Mal im Final der Nations League. Die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic schlägt am Finalturnier Gastgeber Niederlande in Rotterdam 4:2 nach Verlängerung.



Der zu Beginn der Verlängerung eingewechselte Bruno Petkovic, Teamkollege von Josip Drmic bei Dinamo Zagreb, erzielte in der 98. Minute mit einem platzierten Schuss aus rund 20 Metern den entscheidenden dritten Treffer der Kroaten. 17 Minuten später sorgte der abermals gross aufspielende Altmeister Luka Modric vom Penaltypunkt für die Entscheidung.



Dass es überhaupt zur Verlängerung kam, war dem späten Ausgleich eines niederländischen Jokers geschuldet. Noa Lang glückte in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 2:2 für das junge niederländische Ensemble.



Vor dem späten Ausgleich war dem Heimteam eine Führung durch Donyell Malen entglitten. Andrej Kramaric mittels Penalty nach einem Foul an Modric (55. Minute) sowie Mario Pasalic auf Pass von Luka Ivanusec (72.) erzielten die Tore für den WM-Dritten im praktisch ausverkauften Stadion De Kuip des niederländischen Meisters Feyenoord Rotterdam.



Letzter Gegner der Kroaten auf der Jagd nach dem ersten Titel in der Verbandsgeschichte ist am Sonntag der Sieger der Partie vom Donnerstag zwischen Europameister Italien und Spanien, dem Nations-League-Finalisten von 2021. Zuvor spielen die Niederländer gegen den Verlierer des zweiten Halbfinals um Platz 3.



Während die nach der WM unter Koeman zum traditionellen 4-3-3 zurückgekehrten Niederländer mit einer Startformation aufliefen, deren Durchschnittsalter 25 Jahre betrug, lässt der Umbruch bei den Kroaten in Anbetracht der nach wie vor starken Auftritte weiter auf sich warten. Zur Elf von Nationalcoach Dalic gehörten fünf Ü30-Spieler mit der Erfahrung von fast 800 Länderspielen. Ein Übergewicht erspielte sich im Duell zwischen Jugend und Routine lange keines der Teams, doch die Kroaten waren abgebrühter.