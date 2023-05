Stefan Küng fährt den Giro d'Italia nicht zu Ende. Der Ostschweizer vom Team Groupama-FDJ wird am Dienstag nicht zur 10. Etappe antreten.



Küng flog am ersten Ruhetag zurück in die Schweiz, um sich auf die Tour de Suisse und die Tour de France vorzubereiten. Nach ein paar Tagen Ferien mit der Familie wird er sich ab Mitte nächster Woche auf den Säntis ins Höhentrainingslager begeben.



Küngs Ausstieg überrascht nicht, lag sein Fokus an der Italien-Rundfahrt doch auf den beiden Zeitfahren am ersten und achten Tag. Am Sonntag musste der WM-Zweite in seiner Paradedisziplin eine Enttäuschung hinnehmen. Mit einem Rückstand von nur vier Sekunden schrammte er als Vierter abermals an einem grossen Sieg vorbei.



Die Tour de Suisse beginnt am 11. Juni mit einem Einzelzeitfahren in Einsiedeln. (nih/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp