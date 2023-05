In Lettland erklärte das Parlament nach der sensationellen Bronzemedaille der Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft den Montag kurzerhand zum öffentlichen Feiertag.



Die Volksvertretung Saeima in der Hauptstadt Riga traf in der Nacht einen entsprechenden Entscheid. Damit soll der historische Erfolg gewürdigt und es auch Bewohnern aus den ländlichen Regionen ermöglicht werden, die lettische Mannschaft in der Heimat willkommen zu heissen. Das Team des Co-Gastgebers der WM soll nach seiner Rückkehr aus Tampere am frühen Nachmittag am Freiheitsdenkmal in Riga empfangen werden.



Lettland hatte am Sonntag im Spiel um Platz 3 die USA mit 4:3 nach Verlängerung besiegt und seine erste WM-Medaille überhaupt geholt. (nih/sda/dpa)

Bild: keystone