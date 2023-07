Der 1. FC Union Berlin und sein Schweizer Trainer Urs Fischer wird seine Heimspiele in der Champions League im Olympiastadion und nicht im eigenen Stadion an der Alten Försterei bestreiten. Diesen für den Kultklub aus Köpenick schwierigen Entscheid teilte Vereinspräsident Dirk Zingler den Mitgliedern des Bundesligisten in einer E-Mail mit.



Das Stadion an der Alten Försterei bietet nur gut 22'000 Besuchern Platz, den meisten auf Stehplätzen. Im Olympiastadion können mehr als 74'000 Fans die Spiele verfolgen. Spiele in Unions Heimstätte wären aber möglich gewesen, da die UEFA ein Programm verlängerte, das auch Stehplätze in der Königsklasse erlaubt. (sda/dpa)

Bild: keystone