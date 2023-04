Die 31. Runde in der Challenge League scheint eine für Leader Yverdon zu werden. Denn die Verfolger Lausanne-Sport, Wil und Thun geben am Freitagabend allesamt Punkte ab.



Vorab der vor diesem Spieltag auf Rang 2 gelegene FC Wil wird nur ungern an diese Partie gegen Stade-Lausanne Ouchy zurückdenken. Bis in die Nachspielzeit lagen die Ostschweizer nämlich 1:0 in Front, nachdem Kastrijot Ndau das Team von Brunello Iacopetta in der 10. Minute vom Penaltypunkt aus in Führung geschossen hatte. Doch die Lausanner setzten nach Ablauf der regulären Spielzeit zur grossen Wende an. In der 92. Minute glich Teddy Okou aus, und nur drei Minuten später sicherte Alban Ajdini den Romands den Sieg, der sie näher an Rang 4 heranführt. Die Wiler, die verpassten, vor Yverdons Auftritt am Sonntag gegen Vaduz zum Leader aufzuschliessen, beendeten die Partie zu neunt. Philipp Muntwiler nach wiederholtem Foul (52.) und Silvio (99.) wurden des Feldes verwiesen.



Lausanne-Sport vergab ebenfalls eine Chance, Yverdon unter Druck zu setzen. Die Mannschaft von Ludovic Magnin musste sich gegen Schaffhausen mit einem 1:1 begnügen. Archie Brown glich nach einer guten Stunde die Schaffhauser Führung durch Raul Bobadilla aus, der kurz nach der Pause getroffen hatte. Beide Teams vergaben zudem einen Elfmeter.



Thun kam derweil gegen Neuchâtel Xamax nicht über ein 1:1 hinaus und konnte nicht von den Ausrutschern der Konkurrenz profitieren. Nach dem Führungstreffer durch den Ex-Thuner Marvin Spielmann verhinderte Dimitri Oberlin in der 86. Minute eine Niederlage für die Berner Oberländer, die weiter sechs Punkte hinter einem Aufstiegsplatz liegen. (sda)

Bild: keystone