Das U21-Nationalteam Spaniens spielt nach dem Halbfinal-Sieg gegen die Ukraine um EM-Gold. Im Final fordert der Schweizer Viertelfinal-Bezwinger England, das eine lange Durststrecke beenden möchte.



England, das in der Gruppe C mit einem 2:0-Sieg im letzten Vorrundenspiel das Ausscheiden von Titelverteidiger Deutschland besiegelt hatte, schaltete im Halbfinal mit einem 3:0 das Überraschungsteam aus Israel aus. Die Tore für das hoch gehandelte Ensemble von der Insel erzielten Morgan Gibbs-White (42.) per Foulpenalty kurz vor, sowie Cole Palmer (63.) und Cameron Archer (90.) nach der Pause. Nun streben die Engländer nach ihrem dritten U21-EM-Titel, dem ersten seit 1984 und fast 40 Jahren.



Im Final vom Samstag in der georgischen Hafenstadt Batumi trifft England auf Spanien, das mit einem sechsten Triumph alleiniger Rekordsieger werden könnte. Die Iberer wurden im zweiten Halbfinal ihrer Favoritenrolle ebenfalls gerecht und bezwangen die Ukraine trotz frühem Rückstand deutlich 5:1. Das kriegsgeplagte Land aus Osteuropa konnte sich wie der andere Aussenseiter Israel immerhin mit dem Ticket für die Teilnahme am olympischen Fussballturnier 2024 in Paris trösten. (lst/sda)

Bild: keystone