Alessandra Keller fährt beim Mountainbike-Weltcup in Lenzerheide im Short Race auf den 2. Platz. Wie im Vorjahr muss sich die 27-jährige Nidwaldnerin der Schwedin Jenny Rissveds geschlagen geben.



Für Rissveds war es sogar der dritte Sieg in Folge. In der letzten Runde liess sie ihre Verfolgerinnen hinter sich und erreichte das Ziel mit zwei Sekunden Vorsprung auf Keller, die sich im Sprint gegen die Französin Pauline Ferrand-Prévot durchsetzte. Als zweite Schweizerin in den Top 10 klassierte sich Sina Frei im 8. Rang.



Bei den Männern klassierten sich zwar vier Fahrer in den Top 10, jedoch alle in der hinteren Hälfte. Mathias Flückiger war als Sechster der Beste, Lars Forster, Vital Albin und Marcel Guerrini fuhren auf die Plätze 7, 9 und 10.



Nino Schurter wurde in der achten der insgesamt zehn Runden bei einem Sturz des Neuseeländers Samuel Gaze mit zu Boden gerissen. Der 37-Jährige klassierte sich letztlich im 16. Rang.



Gewonnen wurde das Rennen vom Deutschen Luca Schwarzbauer, der in diesem Jahr bereits beim Swiss Cup in Gränichen zuoberst auf dem Podest stand. (dab/sda)

Bild: keystone