Die Schweizer Handballer sind so gut wie sicher für die EM-Endrunde im kommenden Januar in Deutschland qualifiziert. Das Team von Trainer Michael Suter siegt in Georgien 26:19. Holt der verlustpunktlose Leader Ungarn am Donnerstag in Litauen mindestens einen Punkt, sind die Schweizer definitiv an der EM dabei. Ansonsten genügt ihnen am Sonntag im Heimspiel in Winterthur gegen Litauen ein Unentschieden.



Die Schweizer bekundeten in Tiflis nur zu Beginn Mühe. Es dauerte bis zur 13. Minute, ehe sie mit 7:6 erstmals in Führung gingen. Zur Pause lagen sie 14:10 vorne. Spätestens nach den vier Toren in Serie vom 17:13 (38.) zum 21:13 (44.) gab es über den Ausgang der Partie keinen Zweifel mehr. Bester Torschütze der Gäste war mit sechs Toren Lenny Rubin. (abu/sda)

Bild: keystone