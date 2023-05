Der FC Aarau feiert in der 31. Runde der Challenge League seinen vierten Sieg in Serie und kommt den Top 3 näher. Der Traum vom Aufstieg lebt in Aarau. Das Team von Boris Smiljanic gewann in Bellinzona mit 1:0 und hat nur noch vier Punkte Rückstand auf das drittplatzierte Wil.



Leader Yverdon, der in Vaduz 0:0 spielte, hat acht Zähler Reserve auf die formstarken Aarauer. In Bellinzona konnte sich der dreifache Schweizer Meister einmal mehr auf Valon Fazliu verlassen. Der 27-Jährige erzielte seinen elften Saisontreffer. In 30 Ligapartien war er an 24 Treffern direkt beteiligt. (abu/sda)

Bild: keystone