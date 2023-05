Nils Stump schreibt an den Judo-Weltmeisterschaften in Doha Schweizer Sportgeschichte. Der 26-jährige Zürcher gewinnt in der Kategorie bis 73 kg Gold und ist der erste Schweizer Judo-Weltmeister.



Bislang standen die WM-Silbermedaillen von Sergei Aschwanden (2003) und Eric Born (1993) als grösste Schweizer Erfolge an Judo-Weltmeisterschaften.



Nun vollbrachte Stump das, was ihm über die letzten Monate zusehends zuzutrauen war. Unter anderem gewann er seit letztem Oktober zwei Grand-Slam-Turniere, schaffte er es im März in Taschkent zum dritten Mal in Folge auf dieser Stufe in die Top 3 und war er 2021 EM-Dritter. In der Weltrangliste gehört Stump seit geraumer Zeit zu den Top 10 seiner Gewichtsklasse, aktuell wird er auf Platz 9 geführt.



In Doha setzte sich Stump im Final gegen den Italiener Manuel Lombardo durch, den Weltranglisten-Siebten, gegen den er zum ersten Mal antrat. Es war sein fünfter Sieg im fünften Kampf. Die Gegner in den Runden zuvor waren der Chinese Qing Daga, der Rumäne Petru Pelivan, der vierfache japanische WM-Medaillengewinner Soichi Hashimoto und der Usbeke Murodjon Juldoschew, der im Ranking noch vor Lomdardo steht. (nih/sda)

Bild: keystone