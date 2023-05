Das Schweizer Kontingent am French Open erhält nochmals Zuwachs. Simona Waltert (WTA 127) schaffte zum ersten Mal den Sprung in das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Die 22-jährige Bündnerin setzte sich in der dritten und letzten Runde der Qualifikation gegen die Französin Elsa Jacquemot (WTA 175) 6:2, 4:6, 6:4 durch.



Am Donnerstag hatte sich mit Ylena In-Albon (WTA 148) eine andere Schweizerin via der Qualifikation ins Hauptfeld für das einzige Major-Turnier auf Sand gespielt. Mit Waltert, In-Albon, Jil Teichmann und Belinda Bencic ist die Schweiz in Paris bei den Frauen mit einem Quartett vertreten. (ram/sda)

Bild: keystone