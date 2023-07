Die Formel 1 hat den Rennkalender für die Saison 2024 veröffentlicht! 🏎️

Eine Überraschung stellen mehrere Samstagsrennen dar. Die zuletzt ausgefallenen Rennen in China und Imola sind erneut dabei. 🤔

Dies geht aus dem veröffentlichten Kalender hervor.Die Saison 2024 wird am 2. März in Bahrain beginnen und am 8. Dezember traditionell in Abu Dhabi enden. Ursprünglich sollte die Formel 1 schon in diesem Jahr 24 Grands Prix umfassen, doch die Königsklasse des Motorsports wurde zum Umplanen gezwungen. Das Rennwochenende in Schanghai wurde wegen der anhaltenden Corona-Beschränkungen in China frühzeitig abgesagt, in Imola konnte aufgrund von Überflutungen nicht gefahren werden. Ohne weitere Absagen werden diese Saison 22 Rennen gefahren.Besonders am Kalender 2024 ist, dass die ersten beiden Saisonrennen in Bahrain und eine Woche später in Saudi-Arabien bereits jeweils an einem Samstagabend und nicht wie üblich an einem Sonntag stattfinden. Grund dafür ist der Ramadan, der Fastenmonat im Islam. Auch in Las Vegas geht es Ende November schon an einem Samstag um den Sieg.Der Grosse Preis in der Gambler-Metropole ist nebst Miami und Austin wieder eine von drei Stationen in den USA. Erstmals seit dem Beginn der Corona-Pandemie soll die Formel 1 am 21. April ausserdem wieder in China haltmachen. (mom/sda)