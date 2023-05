Real Madrid revanchiert sich gegen Rayo Vallecano für die Niederlage in der Hinrunde (2:3) und gewinnt vor heimischem Publikum 2:1.



Fast hätten sich die Gäste für einen insgesamt guten Auftritt mit einem Punktgewinn belohnt. Doch Real konnte auf den Ausgleich in der 84. Minute nochmals reagieren und kam dank einem Tor von Rodrygo in der 89. Minute doch noch zu den drei Punkten.



Rund um die Partie gab es zahlreiche Solidaritätsbekundungen mit Real Madrids Stürmer Vinicius Junior. Während der 22-jährige Brasilianer, dessen Sperre von der Liga aufgehoben wurde, wegen einer Verletzung auf der Tribüne Platz nahm, trugen seine Mitspieler beim Gang aus der Kabine alle das Shirt mit der Nummer 20. Wie auch in den anderen Partien in der spanischen Liga zeigten die Teams gemeinsam ein Plakat, auf dem Fussball ohne Rassismus gefordert wurde («Racistas, fuera del Futbol»). In Reals Fankurve hing zudem ein grosses Transparent, auf dem stand: Wir alle sind Vinicius, genug ist genug («Vinicius somos todos, basta ya»).



Am Sonntag war Vinicius beim Auswärtsspiel gegen Valencia zum wiederholten Mal rassistisch beleidigt worden. Während der Klub bei der für Hassverbrechen und Diskriminierung zuständigen Staatsanwaltschaft in Madrid Anzeige einbrachte, wandte sich der Angreifer über die sozialen Netzwerke an die Liga und forderte mehr Engagement gegen Rassismus. (sda)

Bild: keystone