🔻Today's last km will take your breath away. Watch it now!🫢



🔻L’ultimo km di oggi ti toglierà il fiato. Guardalo ora! 🫢@Expo2030Roma #Giro #GirodItalia pic.twitter.com/cMxatJxwSa — Giro d'Italia (@giroditalia) May 17, 2023

Der Deutschegewinnt im Spurt des Feldes die. Das mitlängste Teilstück der aktuellen Austragung fordert nach Stürzen weitere Opfer.Ackermann überquerte die Ziellinie in Tortona praktisch zeitgleich mit dem Italiener, der sich nach dem Gewinn der 2. Etappe erneut als Sieger wähnte. Doch der Zielfilm entschied, der nach seinen zwei Etappensiegen im Jahr 2019 bereits zum dritten Mal am Giro triumphierte., der einzige verbliebene Schweizer im Feld nach dem Ausstieg von Stefan Küng, spurtete in denWährend der Waliser aus dem Team Ineos-Grenadiers wie auch der ebenfalls zu Fall gekommene Gesamtzweiteverletzungsfrei weiterfahren konnten, musste Thomas' Teamkollege, der Dritte im Gesamtklassement, die. Der 28-jährige Giro-Sieger von 2020 wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht.Kurze Zeit später verlor in der Abfahrt auch der Spanier Oscar Rodriguez die Kontrolle über sein Velo, touchierte ein Verkehrsschild und fuhr gegen eine Hauswand. Der 28-Jährige war bei Bewusstsein, konnte das Rennen allerdings ebenfalls nicht fortsetzen.Dievom Donnerstag führt überund beinhaltet zwei längere Steigungen, bevor der Giro am Freitag mit der Bergankunft in Crans-Montana die Schweiz erreicht. (nih/sda)