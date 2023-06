Marc-Andrea Hüsler (ATP 82) ist erfolgreich in die kurze Rasensaison gestartet. Der Zürcher Linkshänder bezwang beim ATP-Turnier in s'Hertogenbosch zum Auftakt den amerikanischen Aufschlagriesen Maxime Cressy (ATP 40) 6:2, 7:6 (7:2).



Der Sieg ist Balsam auf die Seele von Hüsler, der in diesem Jahr schon zehn Mal in der ersten Runde gescheitert ist, so auch in den vorangegangenen vier Turnieren. Der 26-Jährige nahm dem 2,01 m grossen Cressy gleich bei erster Gelegenheit den Aufschlag ab. Im zweiten Durchgang geriet Hüsler 2:5 in Rückstand. Beim Stand von 4:5 wehrte er bei eigenem Service drei Satzbälle des Amerikaners ab, ehe er im Tie-Break 6:0 in Führung ging und nach 68 Minuten den zweiten Matchball nutzte.



Damit glich der Schweizer im Head-to-Head zum 1:1 aus. Das erste Duell hatte er vor zwei Jahren in der Qualifikation für Wimbledon in drei Sätzen verloren. Cressy gewann vor einem Jahr in Newport auf Rasen sein bislang einziges ATP-Turnier. Aktuell läuft es ihm aber überhaupt nicht, kassierte er doch die zehnte Niederlage in Serie.



In den Achtelfinals bekommt es Hüsler entweder mit dem australischen Lucky Loser Rinky Hijikata (ATP 133) oder dem niederländischen Wild-Card-Empfänger Gijs Brouwer (ATP 145) zu tun. Letzterem unterlag er im Februar in Rotterdam in zwei Sätzen. (nih/sda)

Bild: keystone