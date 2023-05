Das Schweizer Kontingent am French Open erhält nochmals Zuwachs: Dominic Stricker rückt als Lucky Loser ins Hauptfeld nach. Stricker hatte seine erste Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier mit der Niederlage in der dritten und letzten Runde der Qualifikation am Donnerstag auf sportlichem Weg verpasst. Nun profitierte der 20-jährige Berner, der 2020 in Paris das Juniorenturnier gewonnen hatte, von Absagen und Losglück. Als einer von drei Lucky Loser trifft die Weltnummer 116 in der 1. Runde auf den Amerikaner Tommy Paul, die Nummer 16 der Setzliste. (dab/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp