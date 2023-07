Marcel Hug gewinnt an der WM in Paris auch sein drittes Rennen. Zum Abschluss holt der Thurgauer Gold über 800 m.

Bild: keystone

Marcel Hug reist als dreifacher Weltmeister von der WM in Paris ab. Der 37-jährige ist nach seinen Triumphen über 5000 m und 1500 m auch über 800 m nicht zu schlagen. Am Montagabend stellt der nun dreizehnfache WM-Goldmedaillengewinner in 1:29,00 Minuten einen Weltmeisterschafts-Rekord auf. Seine im Mai in Arbon aufgestellte Bestmarke verpasst Hug um knapp anderthalb Sekunden.



Es sei das härteste Rennen dieser WM gewesen, konstatierte Hug, aber er sei gut vom Start weggekommen und habe dann am Schluss das Tempo noch einmal erhöhen können. «Ich habe noch einmal alles gegeben, und es ist zum Glück aufgegangen», sagt Hug, der die WM als dritterfolgreichster Athlet abschliesst - hinter seinen beiden Teamkolleginnen Catherine Debrunner und Manuela Schär, die fünf respektive vier Medaillen mit nach Hause nahmen.



«Das freut mich natürlich sehr für die Schweiz und unser Team», sagt Hug, ehe er den Blick nach vorne richtet zu den Paralympics, die in einem guten Jahr ebenfalls in Paris stattfinden werden. «Ich hoffe, dass wir dann ähnlich erfolgreich sein können.» (sda)