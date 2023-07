Die Schweizer Dominic Stricker und Stan Wawrinka gewinnen am Swiss Open in Gstaad die Doppel-Konkurrenz.



Der 20-jährige Berner und der 18 Jahre ältere Waadtländer setzten sich im Final gegen das topgesetzte Duo Marcelo Demoliner und Matwé Middelkoop 7:6 (10:8), 6:2 durch. Stricker und Wawrinka mussten keinen Breakball des Brasilianers und des Niederländers abwehren, jedoch im Tiebreak einen Satzball.



Im Einzel warten die Schweizer im Berner Oberland seit zehn Jahren auf ein kleines Erfolgserlebnis in Form einer Viertelfinal-Qualifikation. Wesentlich erfolgreicher sind sie im Doppel. Stricker triumphierte in Gstaad bereits vor zwei Jahren, damals an der Seite von Marc-Andrea Hüsler.



Für Wawrinka ist es der dritte Doppel-Turniersieg auf ATP-Stufe. Vor zehn Jahren gewann er mit Benoît Paire in Chennai, 2008 holte er - als «Fedrinka» unvergessen - mit Roger Federer Olympia-Gold.



Während es für Wawrinka in Umag in der 1. Runde gegen einen Qualifikanten weitergeht, versucht Stricker, am Challenger-Turnier in Zug seinen Vorjahressieg zu wiederholen. (mom/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp