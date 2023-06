Spanien spielt am Sonntag in Rotterdam im Final gegen Kroatien um den Sieg in der Nations League. Die Spanier gewinnen im Halbfinal in Enschede gegen den Europameister Italien dank einem späten Treffer mit 2:1.



In der 88. Minute belohnte der 33-jährige Joselu die Spanier doch noch für den vielen Ballbesitz in der zweiten Halbzeit. Der Stürmer stand nach einem abgefälschten Schuss von Rodri richtig, um Italiens Keeper Gianluigi Donnarumma zu bezwingen. Der Angreifer von Espanyol Barcelona, der in seinem dritten Länderspiel zum dritten Mal traf, war nur vier Minuten zuvor eingewechselt worden.



Spanien war schon nach drei Minuten ein erstes Mal in Führung gegangen. Yeremy Pino profitierte früh von einem Fehler von Routinier Leonardo Bonucci, der sich in der Nähe seines eigenen Strafraums zu einem Dribbling hinreissen liess. Auf diesen ersten Fehltritt konnte Italien noch reagieren. Ciro Immobile traf in der 11. Minute mittels Handspenalty zum 1:1.



Das Handspiel war ausgerechnet dem Debütanten in Spaniens Team Robin Le Normand unterlaufen, der zusammen mit Aymeric Laporte eine französische Innenverteidigung bildete. Der für San Sebastian spielende Le Normand wurde wie Laporte zwei Jahre zuvor eingebürgert. Auch wenn Spanien am Sonntag um einen Titel spielen wird, konnte die Mannschaft des neuen Nationaltrainers Luis de la Fuente nicht verbergen, dass es nach enttäuschenden letzten Monate ihre Form und ihre Zusammenstellung noch nicht gefunden hat.



Für Italien gilt diese Feststellung noch mehr. Die von Roberto Mancini betreute Squadra Azzurra, die nach der verpassten WM auf Wiedergutmachung aus ist, liess im Verlauf der Partie nach. Immerhin hatte sie durch Davide Frattesi, dem nach 20 Minuten ein Treffer wegen einer knappen Abseitsposition aberkannt worden war, lange Zeit die beste Torchance der zweiten Halbzeit.



Italien spielt am Sonntag in Enschede gegen die Niederlande um den 3. Platz. Spanien steht derweil zum zweiten Mal im Final der Nations League. 2021 unterlagen die Spanier nach einem Halbfinalsieg gegen Italien den Franzosen. (dab/sda)



Spanien - Italien 2:1 (1:1)

Enschede. - SR Vincic (SLO).

Tore: 3. Pino 1:0. 11. Immobile 1:1. 88. Joselu 2:1.

Bemerkungen: Spanien ohne Olmo (verletzt).

Bild: keystone