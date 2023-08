Für Belinda Bencic (WTA 14) bringt das WTA-1000-Turnier in Cincinnati einmal mehr kein Glück. Die Ostschweizerin scheitert in der Startrunde an der spanischen Qualifikantin Christina Bucsa (WTA 68).



Ein Doppelfehler besiegelte die 6:4, 3:6, 2:6-Niederlage von Bencic, was sinnbildlich für die ganze Partie stand. Die Olympiasiegerin bekundete mit ihrem Aufschlag grosse Probleme. In den zweieinhalb Stunden Spielzeit gegen die im Ranking über 50 Plätze schlechte klassierte Spanierin, die zuvor noch nie gegen eine Spielerin aus den Top 20 gewonnen hatte, kassierte die Schweizerin zehn Breaks und produzierte sie 14 Doppelfehler.



Nach dem Vorstoss in die Viertelfinals in Montreal und Washington in der letzten und vorletzten Woche bleibt Cincinnati für Bencic ein schwieriges Pflaster. Bei ihrer achten Teilnahme am Turnier im Bundesstaat Ohio scheiterte sie bereits zum sechsten Mal bei der frühestmöglichen Gelegenheit.



Die frühe Niederlage hat für Bencic den Vorteil, dass ihr nun genug Zeit zur Vorbereitung des am 28. August beginnenden US Open bleibt, zumal sie zuletzt in Montreal leichte Verletzungsprobleme zu haben schien. (nih/sda)

Bild: keystone