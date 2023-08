Das letzte Teilverbandsfest dieser Schwing-Saison brachte zwei Festsieger hervor. Der Aargauer Patrick Räbmatter (Bild) und der Emmentaler Matthias Aeschbacher liessen sich am Nordwestschweizerischen in Deitingen feiern.



Nach einer beeindruckenden Aufholjagd traf Räbmatter im Schlussgang als Aussenseiter auf Adrian Walther, dem er im Anschwingen unterlag. Diesmal bezwang er ihn in der 8. Minute im Bodenkampf. Für die Schlussgangteilnahme bekam Räbmatter den Vorzug gegenüber dem punktgleichen Aeschbacher. Dieser beendete den Wettkampf mit einer 10 und erreichte dadurch ebenfalls den Festsieg – den 15. der Karriere, den 4. an einem Teilverbandsfest.



Am Schaffhauser Kantonalen in Ramsen zeigte Samuel Giger, dass er für den Saisonhöhepunkt, das Unspunnenfest, bereit ist. Zwei Wochen nach seinem Triumph auf dem Brünig gewann der Kilchberger Sieger 2021 alle sechs Gänge und errang seinen 30. Kranzfestsieg, den vierten am Schaffhauser Kantonalen. Im Schlussgang bodigte der 25-jährige Thurgauer den Einheimischen Jeremy Vollenweider. (ram/sda)

Bild: keystone