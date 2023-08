Das Teilnehmerfeld des am 31. August beginnenden Omega European Masters in Crans-Montana wird immer stärker. Nach Matthew Fitzpatrick hat auch Danny Willett den Start zugesichert.



Willett stammt wie Fitzpatrick, der Sieger des letztjährigen US Open, aus Sheffield. Er erlebte die beste Zeit seiner erfolgreichen Karriere, als er 2015 am Omega European Masters und ein Dreivierteljahr später am wichtigsten Golfturnier überhaupt, dem US Masters in Augusta, triumphierte. Willett und Fitzpatrick bringen es überdies zusammen auf drei Auftritte am Ryder Cup, dem prestigeträchtigen Teamwettkampf zwischen den besten Europäern und den besten US-Golfern.



Mit der Verpflichtung der beiden starken Engländer ist dem Walliser Turnierdirektor Yves Mittaz ein bemerkenswerter Coup gelungen. (nih/sda)

Bild: keystone