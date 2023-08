Der Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt blamiert sich in der 1. Runde des deutschen Cups mit einer 0:3-Niederlage beim Viertligisten Homburg. Der Schweizer Filip Stojilkovic wurde auf die zweite Halbzeit beim Stand von 0:1 eingewechselt.



Darmstadt ist bereits der vierte Bundesligist nach Werder Bremen, Bochum und Augsburg am Wochenende, der so früh gescheitert ist.

Bild: www.imago-images.de

Am Abend setzte sich der 1. FC Köln in einem umkämpften Spiel gegen den VfL Osnabrück 3:1 nach Verlängerung durch. Nach einem schönen Distanzschuss durch Benno Schmitz in der 43. Minute gelang Osnabrücks Charalampos Makridis in der 73. Minute der Ausgleich. Makridis war beim Penalty noch an Goalie Marvin Schwäbe gescheitert, versenkte den Nachschuss aber souverän. In der Verlängerung sorgten Sargis Adamyan und Julian Chabot für die Entscheidung zugunsten des Bundesligisten. (nih/dab/sda)