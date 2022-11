Der umstrittene Basketball-Star Kyrie Irving sorgt wieder einmal für Aufruhr. Der Amerikaner wird nach einem antisemitischen Tweet, von den Brooklyn Nets für fünf NBA-Spiele suspendiert. Irving hatte via Twitter einen Link zu dem als antisemitisch kritisierten Film mit dem Titel «Hebrews to Negroes: Wake Up Black America» geteilt, den amerikanische Medien ausserdem als rassistisch und frauenfeindlich, homo- sowie islamophob einstuften.



Am Mittwoch hatten die Brooklyn Nets gemeinsam mit Irving noch eine Stellungnahme veröffentlicht und jeweils eine Spende über 500'000 Dollar an eine Antidiskriminierungs-Organisation angekündigt. Irving vermied allerdings eine direkte Entschuldigung und wurde dafür am Donnerstag auch von NBA-Boss Adam Silver scharf kritisiert. Er sei enttäuscht, schrieb Silver, und kündigte ein Gespräch mit dem Profi an.