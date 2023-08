Knapp drei Monate nach seinem schweren Reitunfall kann der Spanier Sergio Rico, der Ersatztorhüter von Paris-Saint-Germain, den Heilungsprozess in den eigenen vier Wänden fortsetzen.



«Ich fühle mich ziemlich gut, auch wenn das Aneurysma noch nicht ganz unter Kontrolle ist», sagte er an der Seite seiner Frau beim Verlassen des Spitals in Sevilla, in dem er 82 Tage lang lag. Der 29-Jährige wurde beim Reitunfall am Boden liegend vom Pferd in den Nacken getreten. (ram/sda)

Bild: keystone