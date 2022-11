Die Schweizer 800-m-Rekordhalterin Selina Rutz-Büchel beendet ihre Karriere. Die 31-jährige Toggenburgerin muss sich nach einer Long-Covid-Erkrankung vom Spitzensport verabschieden.



«Aufgrund von anhaltenden gesundheitlichen Problemen habe ich mich entschieden, vom Spitzensport zurückzutreten. Das Ausüben meiner Leidenschaft hat mir wunderschöne Erlebnisse und Begegnungen ermöglicht und mich als Mensch wachsen lassen», sagt Selina Rutz-Büchel zu ihrem Rücktritt.



Die Teilnehmerin an je drei Europa- und Weltmeisterschaften sowie den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro darf auf eine Karriere mit zahlreichen Höhepunkten zurückblicken. Mit dem 3. Rang an den U23-Europameisterschaften 2013 in Tampere in Finnland gewann sie als erst vierte Schweizerin überhaupt eine Medaille. Ein besonders erfolgreiches Jahr folgte für die zehnfache Schweizer Meisterin 2015. An der Hallen-EM in Prag kürte sie sich sensationell zur Europameisterin, bevor sie am Diamond-League-Meeting in Paris den noch heute bestehenden Schweizer Rekord von 1:57,95 aufstellte. (abu/sda)

Bild: AP