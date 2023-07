Der Zweier ohne Steuermann mit Andrin Gulich und Roman Röösli sichert sich mit dem 3. Platz am Weltcup-Final auf dem Rotsee den Gesamtsieg. Für Gulich/Röösli war der Gesamtsieg, dafür mussten sie nach den Rängen 1 und 2 in den ersten beiden Weltcup-Regatten der Saison mindestens Platz 5 belegen, nie in Gefahr. Mit den Briten Thomas George/Oliver Wynne-Griffith und den rumänischen Weltmeistern Sergiu Bejan/Marius Cozmiuc, die sie Ende Mai an den Europameisterschaften in Bled bezwungen hatten, konnten der 24-jährige Zürcher und der 29-jährige Luzerner allerdings nicht mithalten. Der Rückstand auf George/Wynne-Griffith betrug 2,75 Sekunden.



Auch Raphaël Ahumada/Jan Schäuble im Leichtgewichts-Doppelzweier stehen auf dem Podest. Die Europameister erlitten mit dem 3. Platz die erste Niederlage in diesem Jahr in einem Finalrennen. Das war insofern wenig erstaunlich, als Paul O'Donovan und Fintan McCarthy, die irischen Dominatoren im Leichtgewichts-Doppelzweier, ihre erste gemeinsame Regatta in diesem Jahr bestritten.



Der Doppelvierer der Frauen in der Besetzung Célia Dupré, Pascale Walker, Lisa Lötscher und Fabienne Schweizer schaffte ebenfalls den Sprung in die Medaillenränge. Das Quartett passierte die Ziellinie mit einem Rückstand von 1,44 Sekunden auf das niederländische Siegerboot als Dritter und kam einem Schweizer Sieg am Sonntag am nächsten. (pre/sda)

Bild: keystone