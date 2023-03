Im norwegischen Kvitfjell steht am Freitag das erste von drei geplanten Weltcup-Speedrennen der Frauen an. Um 10.30 Uhr beginnt der Super-G mit dem Schweizer Team um Abfahrts-Weltmeisterin Jasmine Flury, Lara Gut-Behrami, Corinne Suter und Michelle Gisin. Der zweite Super-G findet am Sonntag statt, dazwischen steht am Samstag eine Abfahrt an.



Die Männer bestreiten am Freitagabend um 19.30 Uhr Schweizer Zeit die erste Abfahrt in Aspen. Am Samstag folgt die zweite und am Sonntag ein Super-G im US-Bundesstaat Colorado. (mom/sda)

Bild: keystone