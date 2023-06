They came, they saw and they conquered! 🏆



Italy are your team champions in #Silesia2023! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 #EG2023 pic.twitter.com/jXHTdNKt3f — European Athletics (@EuroAthletics) June 25, 2023

Diehat ihr Ziel an derin Chorzow erreicht und bleibt dank einemin der ersten Division.Der dritte Wettkampftag wurde für das Schweizer Team zu einer Nervenprobe. Weil diverse Disziplinen im Programm standen, in denen die Schweiz vergleichsweise wenige Spitzenplatzierungen budgetiert hatte, war der Vorsprung von 30 Punkten auf die Abstiegsplätze nach zwei Tagen von grosser Bedeutung. Am Ende hatte die 42-köpfige Equipe von Swiss Athletics eine, schaffte damit denund wird in zwei Jahren bei der nächsten Team-EM in Madrid erneut im Kreis derdabei sein.Für den mitreissenden Schlusspunkt der EM sorgte die, die in der letzten Disziplin auf denlief und damit den Schweizer. Instellte das Quartett ausserdem einenauf.Nach insgesamt 37 Entscheidungen sicherte sichstiegen in dieab. (nih/sda)