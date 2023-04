An den Schweizer Meisterschaften in Davos triumphierte Delphine Darbellay im Riesenslalom. Die 20-jährige Walliserin setzte sich mit sechs Hundertsteln Vorsprung auf die ein Jahr jüngere Stefanie Grob durch.



Für Darbellay, die sich in der abgelaufenen Europacup-Saison im Riesenslalom zweimal in den Top 30 klassiert hatte, war es der erste Titel an der nationalen Meisterschaft. Lara Baumann holte sich Bronze.

Bild: www.imago-images.de

Bei den Männern sicherte sich Lenz Hächler erstmals bei der Elite die Goldmedaille. Der 19-jährige Zuger, der Ende März in Verbier im Riesenslalom hinter Marco Odermatt und Thomas Tumler Bronze geholt hatte, war im Slalom in St. Luc um zwei Hundertstel schneller als Sandro Simonet. Bronze ging an Luc Herrmann. Der nach dem ersten Lauf führende Luca Aerni schied im Finaldurchgang aus. (ram/sda)