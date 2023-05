Magnus Cort Nielsen hat die 10. Etappe des Giro d’Italia zu seinen Gunsten entschieden. Der 30-jährige Däne siegte nach 196 km von Scandiano nach Viareggio im Sprint gegen den Kanadier Derek Gee und den Italiener Alessandro De Marchi. Die drei setzten sich früh ab, zu den Ausreissern gehörte zunächst auch der Italiener Davide Bais, der Leader im Bergpreis.



Cort Nielsen passierte zum ersten Mal am Giro die Ziellinie als Erster. Da er zuvor schon zwei Etappen an der Tour de France und sechs an der Vuelta gewonnen hat, ist er der 105. Fahrer, der an allen drei grossen Landesrundfahrten mindestens einmal triumphiert hat. «Heute war einer der härtesten Tage, die ich auf dem Rad erlebt habe. Es war extrem kalt», sagte Cort Nielsen. Dazu kam zeitweise heftiger Regen.



Der Brite Geraint Thomas verteidigte nach dem Ruhetag am Montag die Gesamtführung. Er liegt weiterhin zwei Sekunden vor dem Slowenen Primoz Roglic. Eigentlich wäre Remco Evenepoel als Leader in die Etappe gegangen, jedoch musste der belgische Weltmeister wegen eines positiven Corona-Tests am Sonntagabend aufgeben.



Am Mittwoch steht die längste Etappe des diesjährigen Giro auf dem Programm. Sie führt über 219 km von Camaiore nach Tortona. Dabei warten drei Bergwertungen auf die Fahrer, zunächst zwei der dritten und dann noch eine der vierten Kategorie. Die letzten 45 Kilometer sind nahezu allesamt leicht abfallend. (nih/sda)

Bild: keystone