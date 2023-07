doppelt in dergleich nach. Einen Tag nach seinem Etappenerfolg in Bayonne ist der Belgier auch bei derder Stärkste.Philipsen wurde auf der langen Zielgeraden auf der Motorsport-Rennstreckeperfekt von seinem Teamkollegenlanciert und wuchte nach 181,8 km sein Rad knapp vor dem Australierüber den Zielstrich. Mit seinem insgesamt vierten Tagessieg im Rahmen der Frankreich-Rundfahrt übernahm der 25-jährige Teamkollege des Aargauers Silvan Dillier bei Alpecin-Deceuninck auch das grüne Punktetrikot.Bevor es im hektischen Sprintfinale zu zahlreichen Stürzen kam, glich die Flachetappe lange einer Bummelfahrt. Das Peloton schlug am Tag vor der ersten Pyrenäen-Etappe ein gemächliches Tempo an. Lange Zeit gab es keine Anzeichen von Attacken. Erst nach knapp 100 km bildete sich eine Fluchtgruppe. Die beiden Franzosen Benoît Cosnefroy und Anthony Delaplace wagten sich in die Offensive, im Wissen, dass die Sprinterteams sie wohl wieder einholen würden. Dies war dann 24 km vor dem Ziel Tatsache.Der Brite führt die Gesamtwertung weiterhin sechs Sekunden vor seinem slowenischen UAE-Teamkollegen Tadej Pogacar und seinem Zwillingsbruder Simon Yates an. Vier Tage lang im Leadertrikot zum Auftakt der Tour de France, das schaffte zuletzt Geraint Thomas im Jahr 2017.Am Mittwoch wird der Mann in Gelb weitaus mehr gefordert sein. In der 5. Etappe geht es erstmals in die Berge, auf den 162,7 km von Pau nach Laruns ist mit dem Col de Soudet eine Steigung der höchsten Kategorie zu bewältigen. Gut 18 km vor Schluss geht es in der ersten von zwei Pyrenäen-Etappen auch noch über den Gipfel des Col de Marie Blanque. Danach wartet die Abfahrt ins Ziel, das Tadej Pogacar bestens in Erinnerung ist. 2020 feierte der Slowene in Laruns - zeitgleich mit dem Schweizer Marc Hirschi – seinen ersten Etappensieg bei der Tour de France. Adam Yates hingegen musste gleichentags sein Leadertrikot abgeben. (lst/sda)