This is the squad for our road to Paris 2024!

May 30, 2023

Derhat für diemit dem FC-Luzern-Captainund dem YB-Mittelfeldspielerzwei Nachwuchskräfte aufgeboten, die bereits diebestritten.In der Liste der 27 Spieler, ein Quartett muss noch bis zum 14. Juni über die Klinge springen, figurieren mitfünf weitere Spieler, die das Dress der A-Nationalmannschaft schon übergestreift haben. Für Rieder, Stergiou, Ndoye, Imeri, Sohm und Filip Stojilkovic handelt es sich nach 2021 um die zweite EM-Teilnahme in Folge.Die Schweizer Spiele in der hochwertig besetzten Vierergruppe folgen Schlag auf Schlag, in Abständen von jeweils drei Tagen. Die Gegner sind(22. Juni),(25. Juni) und(28. Juni).Um in die Viertelfinals vorzustossen, muss die Schweiz eine derbelegen. Die Ambitionen sind allerdings höher: «Unser Ziel ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Wir wollen, dass die laufende U21-Kampagne nicht mit der EM in diesem Sommer zu Ende geht, sondern dass diese Generation ein weiteres Turnier bestreiten darf», sagte Rahmen., wobei Gastgeber Frankreich und England, welches sich nicht qualifizieren kann (da an den europäischen Meisterschaften die vier britischen Nationalmannschaften teilnehmen), ausgeschlossen sind.Die Schweiz hatte sich unter Mauro Lustrinelli für das 16 Mannschaften umfassende Turnier qualifiziert. Seither hat Patrick Rahmen das Traineramt vom Tessiner übernommen. Mit dem Basler nimmt die Schweiz zum erst fünften Mal an der EM der ältesten Nachwuchs-Auswahlen teil. (nih/sda)