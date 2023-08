Für Nikita Ducarroz setzt es an der Rad-WM in Glasgow eine grosse Enttäuschung ab. Die Schweizer BMX-Freestylerin scheidet bereits in der Qualifikation aus.



Statt um Medaillen wie im vergangenen Jahr in Abu Dhabi, wo sie WM-Silber gewann, sind die Titelkämpfe in der schottischen Grossstadt für die Olympia-Dritte von Tokio vorzeitig zu Ende. Ducarroz stürzte im ersten Run, die gute Leistung im zweiten nützte ihr nichts mehr, da in der Qualifikation der Durchschnitt beider Läufe genommen wird.



«Bei diesem Trick bin ich noch nie gestürzt. Ich weiss nicht, was passiert ist. Dabei habe ich mich so stark gefühlt, aber es hat nicht gereicht», sagte die 26-Jährige nach der verpassten Finalteilnahme.



Mit 63,50 Punkten klassierte sich Ducarroz im 13. Rang. Die Differenz auf den für den Final berechtigenden 12. Platz betrug mehr als drei Punkte. Beste der Qualifikation war die Olympia-Zweite Hannah Roberts aus den USA mit 82,66 Punkten vor drei Chinesinnen. (nih/sda)

Bild: keystone