Die Schweizer Nationalmannschaft kann in den EM-Qualifikationsspielen in Andorra (16. Juni) und gegen Rumänien (19. Juni) nicht auf Breel Embolo zählen. Der Stürmer der AS Monaco fällt verletzungsbedingt aus.



Für Embolo rückt Haris Seferovic nach. Der 31-jährige Angreifer spielte im vergangenen halben Jahr für Celta Vigo in Spanien und schaffte mit dem Klub aus Galicien knapp den Ligaerhalt. Dazu nominierte Nationaltrainer Murat Yakin Uran Bislimi nach. Der 23-jährige Mittelfeldspieler kam in der abgelaufenen Saison in 36 Pflichtspielen für den FC Lugano zum Einsatz und wird beim Zusammenzug am Samstag in Locarno zum ersten Mal zur A-Nationalmannschaft stossen. Bislimi bestritt im November zwei Testspiele mit dem Kosovo und zeichnete sich dabei als Torschütze aus. (ram/sda)

Bild: keystone