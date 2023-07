Der erste Schweizer Spieler am Swiss Tennis Open in Gstaad ist ausgeschieden. Der 29-jährige Zürcher Alexander Ritschard (ATP 163) blieb gegen den Spanier Jaume Munar (ATP 110) mit 3:6, 3:6 in gut 76 Minuten chancenlos.



Für Ritschard endete eine feine Serie. An seiner vierten Teilnahme in einem Hauptfeld eines ATP-Tour-Anlasses scheiterte er erstmals in der Startrunde. Ritschard agierte in Gstaad zu unkonstant. Brillante Phasen wechselten mit schwächeren Momenten munter ab. Im zweiten Satz schaffte Ritschard gegen Munar ein Re-Break (zum 2:3), um sogleich den Aufschlag ein viertes Mal abzugeben. (ram/sda)

Bild: keystone