Viktorija Golubic steht am WTA-Turnier in Nottingham in der 2. Runde. Die 30-jährige Zürcherin behauptet sich im Schweizer Duell in der Startrunde gegen Jil Teichmann.



Mit einem 6:4, 6:3 in 83 Minuten stellte Golubic im Head-to-Head auf WTA-Stufe auf 2:0. Nach ausgeglichenem Beginn schaffte sie das entscheidende Break im ersten Satz zum 6:4. Der zweite Durchgang war dann eine klare Sache, wenngleich Teichmann beim Stand von 2:5 noch einmal ein Break gelang.



Während Teichmann die siebte Erstrunden-Niederlage in diesem Jahr bezog, schaffte es Golubic zum zweiten Mal neben Miami in die 2. Runde. Auch sie bekundete in den letzten Monaten grössere Probleme. Fünf Auftakt-Niederlagen trugen dazu bei, dass die einstige Weltnummer 35 im WTA-Ranking nur noch an 150. Stelle liegt, 27 Positionen hinter Teichmann, die ebenfalls mehr als 100 Plätze eingebüsst hat innerhalb der letzten elf Monate.



Golubics nächste Gegnerin am Rasenturnier in den englischen Midlands ist die als Nummer 4 gesetzte Kroatin Donna Vekic (WTA 20). Der Turnierbetrieb wurde am Dienstag durch eine Bluttat im Stadtzentrum mit drei Toten und drei Verletzten nicht eingeschränkt. (mom/sda)

