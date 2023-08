The NHL and NHLPA are in discussions to create an international competition for 2025 that would start a rotation of events, including a return to the Olympics in 2026. https://t.co/kMdXyokhPL — NHL.com (@NHLdotcom) August 23, 2023

Dieplant eine Rückkehr eines eigenen internationalen Turnierformats. Der sogenanntesoll in abwechselnden Rhythmus mit denstattfinden, an denen die NHL-Spieler ebenfalls wieder teilnehmen sollen. Der erste World Cup of Hockey soll im Februar 2025 stattfinden. Ein Jahr später sollen dann die NHL-Athleten bei Olympia in Mailand und Cortina d'Ampezzo am Start sein, bestätigt Deputy CommissionerWie der World Cup of Hockey in Zukunft aussehen soll, ist hingegen noch nicht klar: «Wir kennen das Format noch nicht», gibt Daly zu. Es sei das Ziel, daraus ein internationales Turnier zu machen, die konkrete Ausarbeitung werde jetzt gemeinsam mit der Spielergewerkschaft NHLPA gemacht. Gespräche mit der IIHF und dem IOC über die Olympiateilnahme und den Platz im Kalender für den World Cup of Hockey seien fortgeschritten. (abu)