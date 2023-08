Nach zwei Wochen mit Gruppenspielen in Australien und Neuseeland hat die Fussball-WM der Frauen bereits mehr Zuschauer mobilisiert als die gesamte Endrunde 2019 in Frankreich. 1,222 Millionen Zuschauer besuchten die 48 Gruppenspiele – im Schnitt 25'000 Fans pro Spiel. Dies entspricht einem Anstieg von 29 Prozent im Vergleich zu den Vorrundenspielen der WM in Frankreich. Bei der WM 2019 kamen während des gesamten Turniers rund 1,1 Millionen Zuschauer in die Stadien, allerdings gab es weniger Teams (24 statt 32) und weniger Spiele (52 statt 64). Die FIFA geht davon aus, dass bis zum Schluss der WM in Ozeanien mehr als 1,9 Millionen Zuschauer die Partien besucht haben werden. 1,715 Millionen Tickets wurden schon verkauft. Die FIFA hatte sich 1,3 Millionen Zuschauer in den Stadien zum Ziel gesetzt. «Das Turnier war bislang unglaublich. Wir haben unsere Erwartungen in vielerlei Hinsicht übertroffen», sagte Sarai Bareman, die Beauftragte der FIFA für den Frauenfussball. «Fast täglich stellten wir Rekorde auf. In Kolumbien zum Beispiel wurden sogar die Quoten der Männer-WM übertroffen.» (sda)