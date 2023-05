Joel Strebel erringt am traditionsgemäss an Auffahrt stattfindenden Baselstädtischen Schwingfest seinen zweiten Kranzfestsieg. Den Schlussgang bestritten Strebel und Nick Alpiger, zwei 26-jährige zweifache Eidgenossen aus dem in der Nordwestschweiz dominierenden Aargauer Kantonalverband. Beide hatten die ersten fünf Gänge für sich entschieden.



Strebel benötigte den Sieg, um den einen halben Punkt vor ihm klassierten Alpiger zu überholen. In der 9. Minute glückte ihm, der auch schon das Solothurner Kantonale 2019 gewonnen hatte, der entscheidende Angriff. (ram/sda)

