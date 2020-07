Sport

Sportnews: Bottas gewinnt, 2 WM-Punkte für Alfa Romeo



Bottas gewinnt, 2 WM-Punkte für Alfa Romeo +++ Teenager Swiatek triumphiert in Montreux

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Bottas gewinnt, 2 WM-Punkte für Alfa Romeo

Valtteri Bottas gewinnt im Mercedes das erste Rennen der neuen Formel-1-Saison. Der Finne siegt im Grand Prix von Österreich vor Charles Leclerc im Ferrari und Lando Norris im McLaren.

Lewis Hamilton im zweiten Mercedes wurde nach 71 Runden zwar als Zweiter abgewunken. Der Weltmeister aus England wurde von der Rennleitung jedoch mit einer Zeitstrafe belegt und fiel auf Platz 4 zurück.

Der von der Pole-Position gestartete Bottas musste die Führung in einem von zahlreichen Ausfällen geprägte Rennen nie abgeben. Für den Finnen war es nach 2017 der zweite Sieg in Spielberg, der achte insgesamt in der Formel 1.

Antonio Giovinazzi holte als Neunter zwei WM-Punkte für Alfa Romeo. Kimi Räikkönen, der zweite Fahrer des Zürcher Rennstalls, verlor nach drei Viertel der Renndistanz ein Rad und schied an 12. Stelle liegend aus. (zap/sda)

BOTTAS: “Lewis was really quick today but I managed to keep it together. No better way to start the season” #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/65LgCZmChE — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Teenager Swiatek triumphiert in Montreux

Die Polin Iga Swiatek, die Nummer 49 der Welt, gewann das gut besetzte Frauenturnier in Montreux durch einen klaren Finalsieg gegen die Schweizerin Viktorija Golubic (WTA 123). Die Achtelfinalistin des letzten Australian Open und Finalistin in Lugano vor einem Jahr bekundete beim 6:2, 6:2 gegen die Zürcherin keinerlei Mühe. Diese hatte am Morgen im Halbfinal bei einem hart erkämpften Erfolg über die Schweizer Nummer 2 Jil Teichmann viel Kraft gelassen.

Das Aushängeschild des Exhibition-Turniers, die Weltranglisten-Fünfte Jelina Switolina, scheiterte nach Niederlagen gegen Golubic und die junge Bündnerin Simona Waltert bereits in den Gruppenspielen. Waltert verlor dann im Halbfinal gegen Swiatek. (zap/sda)

Bild: AP

Ramos schiesst Real zum nächsten Sieg

Real Madrid hat auch sein siebtes Spiel seit dem Neustart gewonnen. Der Liga-Leader setzte sich bei Athletic Bilbao wie zuletzt gegen Espanyol Barcelona und Getafe 1:0 durch.

Wie vor drei Tagen gegen Getafe verhalf der Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane ein Penalty-Tor von Captain Sergio Ramos zum Minisieg. Der 34-jährige Verteidiger, der im nächsten Spiel gegen Alaves eine Gelbsperre verbüssen wird, war in der laufenden Meisterschaft schon zum zehnten Mal erfolgreich, so oft wie noch nie in seiner Laufbahn. Es war bereits sein fünfter Treffer nach der Corona-Pause.

Athletic Bilbao - Real Madrid 0:1 (0:0)

Tor: 73. Ramos (Foulpenalty) 0:1. (zap/sda)

Milan schlägt Lazio und hilft Juventus

In der 30. Runde der Serie A dürfte zumindest eine Vorentscheidung gefallen sein. Lazio Rom verlor daheim gegen Milan 0:3 und musste Leader Juventus Turin davonziehen lassen.

In der Historie des italienischen Fussballs waren Juventus Turin und die AC Milan nie Freunde. Dennoch haben die Milanisti den Juventini am späten Samstagabend einen grossen Gefallen getan. Dank Milans Sieg baute Juve den Vorsprung auf Lazio acht Runden vor Schluss der Meisterschaft auf sieben Punkte aus.

In Anbetracht der Konstanz, die Turiner seit geraumer Zeit in der Serie A zeigen – sie gewannen die letzten sieben Spiele allesamt – bedeutet diese Lücke wohl schon mehr als eine Vorentscheidung. In Turin werden sie höchstwahrscheinlich im neunten Jahr in Folge das Scudetto stemmen können.

Milans Doyen Zlatan Ibrahimovic spielte eine Halbzeit lang. Er nutzte die Zeit für ein Penaltytor, das nach 34 Minuten das 2:0 bedeutete. Vorher hatte schon Hakan Calhanoglu getroffen. Ante Rebic, der für «Ibra» ins Spiel kam, erzielte nach einer Stunde das für die Römer ernüchternde 3:0. (zap/sda)

Lazio Rom - Milan 0:3 (0:2)

Tore: 23. Calhanoglu 0:1. 34. Ibrahimovic (Handspenalty) 0:2. 59. Rebic 0:3.

Mehrere Coronavirus-Infektionen bei den St. Louis Blues

Gemäss diversen US-Medien sind mehrere Spieler der St. Louis Blues positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Trainingszentrum des Stanley-Cup-Siegers von 2019 wurde geschlossen, am Montag sollen aber wieder Trainings möglich sein. (zap/sda/apa)

Bild: AP/St. Louis Post-Dispatch

Ronaldo und Dybala schiessen Juve zum nächsten Sieg

Leader Juventus Turin entledigte sich seiner Aufgabe in der 30. Runde der Serie A souverän. Juve siegte im Stadtduell gegen Torino 4:1.

Unter die Torschützen reihte sich erneut auch Cristiano Ronaldo. Dank seinem 25. Saisontor in der Meisterschaft ist er bis auf vier Tore an Torschützenleader Ciro Immobile von Lazio Rom herangekommen. Zudem ist der Portugiese der erste Juve-Spieler seit Omar Sivori 1960/61, der in einer Serie-A-Saison mindestens 25 Treffer erzielt.

Einen Rekord hat auch Gianluigi Buffon aufgestellt. Der 42-jährige Torhüter absolvierte gegen Torino sein 648. Spiel in der Serie A. Er löste den früheren Milan-Verteidiger Paolo Maldini ab, der 2009 die Bestmarke aufgestellt hatte. Insgesamt war es Buffons 915. Profispiel. Der langjährige Internationale kam 2001 zu Juventus, nachdem er seine Karriere in Parma begonnen hatte. Erst am Montag hatte Juve die Verlängerung des Vertrags bis zum 30. Juni 2021 bekanntgegeben. (zap/sda)

Juventus Turin - Torino 4:1 (2:1)

Tore: 3. Dybala 1:0. 29. Cuadrado 2:0. 45. Belotti (Foulpenalty) 2:1. 61. Ronaldo 3:1. 87. Djidji (Eigentor) 4:1. (zap/sda)

