Sportnews: Anthony Davis sichert den Los Angeles Lakers den zweiten Sieg



Davis sichert Lakers den zweiten Sieg +++ DeChambeau triumphiert beim US Open

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Lakers verspielen beinahe den Sieg

Anthony Davis bringt die Los Angeles Lakers mit einem verwandelten Dreipunktewurf unmittelbar vor dem Ende einen Schritt näher an den NBA-Final. Durch den erfolgreichen Versuch bei ablaufender Uhr gewannen die Lakers um LeBron James 105:103 gegen die Denver Nuggets und liegen in der Halbfinalserie nun 2:0 in Führung. Wer in der Best-of-7-Serie zuerst vier Siege hat, qualifiziert sich für die Final und trifft dort entweder auf die Miami Heat oder die Boston Celtics. In dieser Serie führt Miami 2:1.

Gänzlich zufrieden können die Lakers ob des zweiten Sieges allerdings nicht sein. Trotz zwischenzeitlich 16 Zählern Vorsprung und einer Fünf-Punkte-Führung kurz vor dem Ende eroberten die Nuggets mit dem 103:102 die Führung zurück und hätten beinahe gewonnen. Davis kam auf insgesamt 31 Punkte, 9 Rebounds und 2 Assists. James gelang ein Double-Double mit 26 Punkten, 11 Rebounds und 4 Assists. (pre/sda)

HIGHLIGHTS: @AntDavis23 drops 31 points and the game-winner 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/iqsP97QLpW — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 21, 2020

DeChambeau triumphiert beim US Open

Der amerikanische Golfprofi Bryson DeChambeau hat hochüberlegen, mit sechs Schlägen Vorsprung, in Mamaroneck bei New York das 120. US Open gewonnen. Es ist der erste Triumph des 27-jährigen Kaliforniers an einem der vier grossen Turniere.

DeChambeau war auf dem Parcours des Winged-Foot-Klubs als Zweiter in die Schlussrunde gestartet, zwei Schläge hinter seinem wenig bekannten Landsmann Matthew Wolff. Auf den letzten 18 Löchern war DeChambeau jedoch klar der Stärkste. Bei schwierigen Bedingungen meisterte er den Par-70-Kurs mit 67 Schlägen. (pre/sda)

Amazing feeling after so much hard work has gone into this transformation of my game and outlook. Thank you to my fans, team and sponsors for sticking with me. And thank you to the @USGA, @usopengolf and Winged Foot for an incredible test. So honored to have won my 1st major here pic.twitter.com/75OEogzMtc — Bryson DeChambeau (@b_dechambeau) September 21, 2020

Zäher Start von Meister Real Madrid

Real Madrid ist mit einem Remis in die neue Saison gestartet. Der Meister kam beim Gastspiel in San Sebastian nicht über ein 0:0 hinaus.

Das Team von Zinédine Zidane tat sich im Baskenland schwer und erspielte sich nur wenige Torchancen. Immerhin: Die Königlichen blieben im zwölften Saison-Eröffnungsspiel in Folge ungeschlagen. Und auch in einem Dutzend Spiele seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach dem Unterbruch wegen der Corona-Pandemie Mitte Juni ist Real Madrid noch ohne Niederlage.

Bei San Sebastian gab David Silva sein Debüt. Der Welt- und Europameister kehrte im Sommer von Manchester City in die Heimat zurück, nachdem er zehn Jahre in England gespielt hatte. (dab/sda)

San Sebastian - Real Madrid 0:0

Keine Zuschauer. (sda)

Bild: keystone

Juventus gewinnt bei Pirlo-Premiere souverän

Juventus Turin hat im ersten Meisterschaftsspiel unter Neo-Trainer Andrea Pirlo einen souveränen Sieg gefeiert. Der Titelverteidiger bezwang Sampdoria Genua zuhause mit 3:0.

Das 1:0 erzielte nach 13 Minuten Dejan Kulusevski mit einem ansatzlosen Schlenzer von ausserhalb des Strafraums - in seinem ersten Wettbewerbsspiel für den Meister. Juventus verpflichtete den 20-jährigen schwedischen U21-Internationalen vor einem Jahr von Atalanta Bergamo und lieh ihn für eine Saison an Parma aus, für das er als Mittelfeldspieler regelmässig Tore erzielte. Jetzt war er auch beim Debüt für den Serienmeister erfolgreich.

Leonardo Bonucci und Cristiano Ronaldo erzielten das 2:0 und das 3:0 in der letzten Viertelstunde. (dab/sda)

Juventus Turin - Sampdoria Genua 3:0 (1:0)

Tore: 13. Kulusevski 1:0. 79. Bonucci 2:0. 89. Ronaldo 3:0. (sda)

Brady holt ersten Sieg mit Tampa Bay

Tom Brady hat mit seinem neuen Team den ersten Sieg in der NFL gefeiert. Nach dem enttäuschenden Auftritt zum Saisonauftakt vor einer Woche bezwangen die Tampa Bay Buccaneers die Carolina Panthers am Sonntag 31:17. Brady gelang ein Touchdown-Pass.

Zudem übertraf Brady dank den 217 geworfenen Yards als erst zweiter Quarterback der NFL-Geschichte die 75'000 Yards-Marke. Das ist ausser ihm nur Drew Brees gelungen, gegen dessen New Orleans Saints Brady vor einer Woche noch das bittere Debüt erlebte.

Der 43-jährige Brady hatte seine ganze Profi-Karriere über für die New England Patriots gespielt und sechs Mal die Super Bowl gewonnen, bevor er zu den Buccaneers wechselte. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

Fünf Spieler von der French-Open-Quali ausgeschlossen

Fünf Spieler wurden beim French Open von der am Montag beginnenden Qualifikation ausgeschlossen. Zwei Spieler wurden positiv auf das Coronavirus getestet, drei weitere hatten engen Kontakt mit einem positiv getesteten Coach, gab das Grand-Slam-Turnier bekannt. Seit Donnerstag wurden rund 900 Tests gemacht.

Die Namen der ausgeschlossenen Spieler gab das French Open nicht bekannt. Gemäss Medienberichten soll es sich um Damir Dzumhur (BOS), Bernabe Zapata Miralles (ESP), Pedja Krstin (SRB), Denis Istomin (UZB) und Ernesto Escobedo (USA) handeln.

Das French Open in Paris musste wegen der Corona-Pandemie von Mai auf September verschoben werden. Das Hauptturnier beginnt am kommenden Sonntag; pro Tag sind 5000 Zuschauer auf der Anlage von Roland Garros zugelassen. (dab/sda)

Bild: keystone

Djokovic in Rom im Final

Novak Djokovic hat in Rom seinen 52. Final bei einem Masters-1000-Turnier erreicht. Der Serbe setzte sich gegen den 21-jährigen Norweger Casper Ruud mit 7:5, 6:3 durch. Dabei bekundete der Serbe etwas Mühe. Der Weltranglistenerste musste zwei Satzbälle abwehren, bevor er sich nach 71 Minuten den ersten Umgang sicherte.

Trotz der verpassten Chancen gegen Djokovic setzte Ruud in Rom seinen Aufstieg auf der Tour fort. Als erster Norweger stand er in einem Halbfinal eines Masters-1000-Turniers - 23 Jahre nachdem sein Vater Christian in Monte-Carlo bis in den Viertelfinal vorgestossen war. Am Dienstag wird er als erster Spieler seines Landes in die Top 30 der Weltrangliste vorstossen.

Djokovic, der in diesem Jahr nur einen Match (Disqualifikation im US-Open-Achtelfinal) verloren hat, trifft im Final am Montag auf den Argentinier Diego Schwartzman (ATP 15), der im Viertelfinal Rafael Nadal eliminiert hat. (dab/sda)

A Perfect 10 👌@DjokerNole battles past Ruud 7-5 6-3 to reach his 10th final in Rome! #IBI20 pic.twitter.com/G0Mshx4UDo — Tennis TV (@TennisTV) September 20, 2020

Weiterer Sieg für Omlin und Montpellier

Montpellier mit dem Schweizer Keeper Jonas Omlin kam in der 4. Runde der League 1 zu einem problemlosen 4:1-Sieg gegen Angers. Für die Südfranzosen war es der dritte Sieg in Folge.

Meister Paris Saint-Germain blieb in Nizza ungefährdet und siegte 3:0. Kylian Mbappé erzielte den Führungstreffer für die Gäste mit einem Foulpenalty. Für den französischen Weltmeister war es das erste Spiel in dieser Saison, nachdem Mbappé wegen eines positiven Tests auf das Coronavirus in Quarantäne gewesen war. (dab/sda)

Montpellier - Angers 4:1 (2:1)

5000 Zuschauer.

Tore: 18. Souquet 1:0. 25. Bahoken 1:1. 43. Delort 2:1. 60. Delort 3:1. 86. Mollet 4:1. - Bemerkung: Montpellier mit Omlin.

Nizza - Paris Saint-Germain 0:3 (0:2)

Keine Zuschauer.

Tore: 38. Mbappé (Foulpenalty) 0:1. 45. Di Maria 0:2. 66. Marquinhos 0:3. - Bemerkung: Nizza bis 58. mit Lotomba, ab 58. mit Ndoye. (sda)

Heidrich/Vergé-Dépré gewinnen EM-Gold

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré sind Europameisterinnen im Beachvolleyball. Die Schweizerinnen gewannen den Final im lettischen Jurmala gegen die Deutschen Kim Behrens und Cinja Tillmann nach einem packenden Spiel 18:21, 21:14, 18:16. Heidrich/Vergé-Dépré sind erst das zweite Schweizer Duo nach Simone Kuhn/Nicole Schnyder-Benoit im Jahr 2004, die den EM-Titel gewonnen haben. (dab/sda)

Bild: www.imago-images.de

Buemi gewinnt 24-Stunden-Rennen in Le Mans

Der Waadtländer Sébastien Buemi gewinnt im Toyota zum dritten Mal in Folge das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Buemi distanzierte zusammen mit dem Japaner Kazuki Nakajima und dem Neuseeländer Brendon Hartley das zweitplatzierte Schweizer Privatteam Rebellion nach 387 Runden und 5273,262 Kilometern um fünf Runden.

Buemi wurde damit zum erfolgreichsten Schweizer Fahrer im berühmten Langstreckenrennen, gleichauf mit dem Schwyzer Marcel Fässler, der in den Jahren 2011, 2012 und 2014 gewann. In diesem Jahr fand die 88. Austragung wegen der Corona-Pandemie drei Monate später und ohne Zuschauer statt. (dab/sda)

Bild: keystone

Teichmann zurück in der Spur

Die Schweizerin Jil Teichmann (WTA 54) fand beim Sandplatz-Turnier in Strassburg zurück in die Spur. In der 1. Runde setzte sie sich 6:2, 6:3 gegen die 27 Plätze besser klassierte Amerikanerin Amanda Anisimova durch. Im Achtelfinal trifft die 23-jährige Bielerin auf die Russin Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 36), gegen die sie noch nie gespielt hat.

Nach ihrer Finalqualifikation beim Hartplatz-Turnier in Lexington und der 2. Runde als Qualifikantin beim Cincinnati-Turnier war Teichmann in eine kleine Baisse geraten. Sowohl am US Open als auch beim Sandeinstieg in Rom war die Linkshänderin ohne Sieg und Satzgewinn geblieben. Nun blieb sie beim Vorbereitungs-Event auf das French Open im Elsass gegen Anisimova in nur 68 Minuten aber ohne Probleme. (dab/sda)

Bild: keystone

Lüthi erkämpft sich Top-10-Platz

Tom Lüthi fuhr beim Grand Prix der Emilia-Romagna in der Moto2 auf den guten 9. Platz. Das ist für den Berner trotzdem ein Rückschlag, nachdem es zuletzt die Ränge 7, 5 und 6 gegeben hatte.

Viel mehr hatte sich Lüthi auf dem Circuit in Misano aber kaum erhoffen dürfen. Er war nur von Startplatz 16 ins Rennen gegangen, im ersten Teil machte er nur zwei Ränge gut, ehe wegen eines Regenschauers abgebrochen wurde. Beim Neustart von Position 14 verbesserte sich der 33-jährige Emmentaler schnell um weitere vier Ränge. Viel weiter nach vorne ging es für den Kalex-Fahrer aber nicht mehr. Dafür war das neu gestartete Rennen mit nur noch zehn Runden auch zu kurz. In der WM-Wertung ist er neu ebenfalls Neunter.

Der Italiener Enea Bastianini feierte seinen dritten Saison- und Karrieresieg in der Moto2. Er verkürzte damit den Rückstand auf den WM-Leader Luca Marini, der sich bei der Pneuwahl verspekulierte und mit dem harten Hinterreifen nur Vierter wurde, auf fünf Punkte. (sda)

