Sportnews: Der Brite Simon Yates gewinnt die Rundfahrt Tirreno-Adriatico



Simon Yates gewinnt Tirreno-Adriatico +++ Macron besucht die Tour



Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Simon Yates gewinnt Tirreno-Adriatico

Der Brite Simon Yates kürte sich an der 55. Ausgabe der Rundfahrt Tirreno-Adriatico zum Gesamtsieger. Im abschliessenden Einzelzeitfahren in San Benedetto del Tronto hielt er dem Angriff seines Landsmanns Geraint Thomas stand.

Fast 40 Sekunden hatte der Vorsprung von Yates vor den abschliessenden 10,1 Kilometern betragen. Der 34-jährige Thomas, der sich mit 28 Sekunden Rückstand auf Tagessieger und Ineos-Teamkollege Filippo Ganna im 4. Rang klassierte, machte nur rund die Hälfte seines Rückstandes im Gesamtklassement wett. Er schaffte so zu Lasten des Polen Rafal Majka immerhin noch den Sprung auf Gesamtrang 2. (ram/sda)

Bild: keystone

Macron besucht die Tour

Die Tour de France bekommt am Mittwoch hohen Besuch. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will bei der 17. Etappe des wichtigsten Radrennens des Jahres vor Ort sein. Sie wird in Grenoble starten und hält auf ihren 170 Kilometern zwei Alpenpässe bereit, den Col de la Madeleine und den Col de la Loze.

Die Anwesenheit des Staatschefs soll das französische Volk daran erinnern, wie wichtig es sei, weiterhin mit dem Coronavirus zu leben – immer unter strikter Einhaltung der Gesundheitsvorschriften, aber ohne auf die «mythenhaften Ereignisse» zu verzichten, die Teil des französischen Erbes seien, hiess es am Montag. Auch Premier Jean Castex hatte die Tour begleitet und auf der Pyrenäen-Etappe im Auto von Tour-de-France-Chef Christian Prudhomme Platz genommen. Prudhomme wurde anschliessend positiv auf das Coronavirus getestet. Castex befand sich deshalb anschliessend für rund eine Woche in Quarantäne. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

WM-Strassenrennen ohne Titelverteidiger Pedersen

Mads Pedersen wird seinen im letzten Jahr errungenen WM-Titel im Strassenrennen nicht verteidigen. Der Däne fehlt im achtköpfigen Aufgebot seines Verbandes für die Titelkämpfen vom 24. bis 27. September in Imola.

Pedersen, der derzeit die Tour de France bestreitet, verzichtet auf einen Start, weil er den WM-Parcours als zu schwierig für sich erachtet. Dänemark baut sein WM-Team um Jakob Fuglsang auf, den Sieger von Lüttich-Bastogne-Lüttich im vergangenen Jahr und Gewinner der Lombardei-Rundfahrt von Mitte August. (ram/sda)

Bild: EPA

Tampa mit einem Bein im Stanley-Cup-Final

Die Tampa Bay Lightning stehen mit einem Bein im Stanley-Cup-Final. Sie gewannen das vierte Spiel im Eastern-Conference-Final gegen die New York Islanders mit 4:1 und führen dadurch in der Serie mit 3:1.

In einem lange torlosen Spiel überschlugen sich die Ereignisse in der 32. Minute. Brock Nelson brachte New York in Führung, doch Tampa drehte die Partie innert 27 Sekunden dank Toren von Blake Coleman und Ondrej Palat. Im Schlussabschnitt sorgten Brayden Point und Pat Maroon dann für die Entscheidung. (abu)

Hamilton im Chaos diesmal souverän

Lewis Hamilton gewann den von mehreren Unfällen geprägten Grand Prix der Toskana in Mugello. Valtteri Bottas machte den Doppelerfolg für das Team Mercedes perfekt. Bei drei Zwischenfällen, von denen der zweite und der dritte einen Rennabbruch und einen Neustart nötig machten, blieben gleich sieben Fahrer auf der Strecke, unter ihnen Max Verstappen im Red Bull und Antonio Giovinazzi im Alfa Romeo. Dritter wurde Alexander Albon im Red Bull.

Kimi Räikkönen im anderen Alfa Romeo kam als Achter ins Ziel, wird in der Rangliste aber auf Platz 9 geführt. Der Finne wurde wegen einer nicht regelkonformen Einfahrt in die Boxengasse mit dem Zuschlag von fünf Sekunden auf die Fahrzeit belegt. Räikkönen gewann damit seine ersten zwei WM-Punkte in dieser Saison. (sda)

Pogacar und Roglic demonstrieren Stärke, Bernal bricht ein

Tadej Pogacar hat die 15. Etappe der 107. Tour de France mit der Bergankunft auf dem Grand Colombier gewonnen. Der 21-jährige Slowene setzte sich im Sprint vor seinem Landsmann Primoz Roglic und dem Australier Richie Porte (0:05 zurück) durch.

Für Pogacar war es der zweite Tageserfolg nach demjenigen in der 9. Etappe nach Laruns. In der Gesamtwertung führt Roglic weiterhin vor Pogacar, der dank der im Ziel gewonnenen Bonifikationssekunden nur noch 40 Sekunden Rückstand aufweist. Dritter ist neu der Kolumbianer Rigoberto Uran (1:34 zurück).

Hingegen Egan Bernal, der vormalige Gesamt-Dritte und Vorjahressieger aus Kolumbien, brach im gut 17 km langen Schlussaufstieg früh ein und kam mit grossem Rückstand ins Ziel. Am Montag folgt für die Fahrer der zweite Ruhetag, ehe es am Dienstag und Mittwoch mit zwei Alpen-Etappen weitergeht. (zap/sda)

Erster MotoGP-Sieg von Morbidelli

Der Italiener Franco Morbidelli feierte beim Grand Prix von San Marino in Misano seinen ersten Sieg in der MotoGP. Mit deutlichem Rückstand machte Ducati-Fahrer Francesco Bagnaia den italienischen Doppelsieg beim Heimrennen an der Adriaküste perfekt. Unglaublich: Nur fünf Wochen, nachdem dieser sich in Tschechien das Bein gebrochen hatte, fuhr er erstmals aufs Podest in der Königsklasse.

Unglücklich kämpfte Valentino Rossi, der grosse Förderer von Morbidelli. In der letzten Runde wurde der 41-jährige Superstar von Joan Mir (Suzuki) auf den 4. Platz verdrängt und verpasste so seinen 200. Podestplatz in der MotoGP.

WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) stürzte gleich zweimal und musste die Führung an Andrea Dovizioso (Ducati) abgeben, obwohl dieser ebenfalls nur Siebter wurde. Speziell: In Abwesenheit des verletzten Überfliegers Marc Marquez ist Morbidelli bereits der vierte Premierensieger in dieser corona-bedingt verkürzten Saison. (zap/sda)

6. Platz für Tom Lüthi in Misano

Tom Lüthi fuhr beim Grand Prix von San Marino in der Moto2 auf den guten 6. Rang. In den Kampf um die Podestplätze konnte der Berner Kalex-Fahrer aber nie eingreifen.

Von Startplatz 10 aus gelang Tom Lüthi der erhoffte gute Start. Bereits nach der ersten Kurve tauchte der 33-jährige Emmentaler im 6. Rang auf. Zwischenzeitlich kämpfte er mit seinem Intact-Teamkollegen Marcel Schrötter um die 5. Position, musste dann aber wieder abreissen lassen. Ab etwa Rennhälfte fuhr Lüthi ein relativ einsames Rennen ohne grosse Möglichkeiten nach vorne, aber auch mit kaum Gefahr von hinten. In dieser bislang enttäuschenden Saison war der Schweizer einzig vor der kurzen Sommerpause vor drei Wochen in der Steiermark als 5. besser.

Den Sieg holte sich der Italiener Luca Marini vor seinen Landsleuten Marco Bezzecchi und Enea Bastianini. Der Halbbruder von MotoGP-Superstar Valentino Rossi baute damit auch seine Führung in der WM-Gesamtwertung aus. Jesko Raffin musste das Rennen beim Comeback nach seiner Kreislauf-Erkrankung nach 16 von 25 Runden aufgeben. (zap/sda)

