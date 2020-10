Sport

Sport-News

Sportnews: Jeff Saibene übernimmt als Trainer den 1. FC Kaiserslautern



Sport-News

Saibene übernimmt in Kaiserslautern +++ Wawrinka würde auf Thiem treffen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Wawrinka würde auf Thiem treffen

Dominic Thiem hat am French Open als erster Spieler die Achtelfinals erreicht. Der als Nummer 3 gesetzte US-Open-Sieger setzte sich gegen den Norweger Casper Ruud (ATP 25) in 2:15 Stunden 6:4, 6:3, 6:1 durch. Im Achtelfinal könnte es Thiem mit Stan Wawrinka zu tun bekommen. Der Romand spielt derzeit gegen den französischen Aussenseiter Hugo Gaston – zum Liveticker.

Für Thiem ist es der 14. Achtelfinal an einem Grand-Slam-Turnier. In den beiden Vorjahren stand er am French Open jeweils im Final. Gegen Ruud, der mit der Referenz der meisten Siege auf Sand in dieser Saison antrat, geriet der 27-jährige Österreicher trotz anfänglichem Breakrückstand nicht ernsthaft in Bedrängnis. Vor allem in den Big Points war Thiem jeweils Herr der Lage. (ram/sda)

Bild: keystone

Saibene übernimmt in Kaiserslautern

Jeff Saibene wird Trainer des 1. FC Kaiserslautern. Der Luxemburger mit langjähriger Schweizer Vergangenheit folgt beim in die 3. Liga abgerutschten deutschen Traditionsverein auf Boris Schommers, der am Dienstag entlassen worden war. Die «Roten Teufel vom Betzenberg» liegen nach zwei Runden am Tabellenende der 3. Liga.

Saibene war zuletzt beim FC Ingolstadt in der zweiten Bundesliga engagiert gewesen, dort jedoch im März entlassen worden. Seine Anfänge als Trainer erlebte der 52-jährige Saibene in der Schweiz, wo er für Thun, Aarau und St.Gallen tätig war. (ram/sda)

Willkommen auf dem #Betze, Jeff! 😈

Aktuell läuft die Pressekonferenz zur Vorstellung unseres neuen #FCK-Cheftrainers Jeff Saibene auf dem Betze. Alle Infos zu unserem neuen Coach findet ihr hier: https://t.co/NvHMHgi0jG pic.twitter.com/6rLsEk6Hd3 — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) October 2, 2020

Positive Corona-Fälle in Swiss League

Vor dem Start der Swiss-League-Saison meldet die Eishockey-Liga zwei positive Corona-Fälle. Betroffen sind der EHC Kloten und der EHC Winterthur. Vom Zürcher Kantonsarzt sei jedoch für keine anderen Teammitglieder Quarantäne angeordnet worden, teilt die Liga mit. Deshalb kann die Saison wie geplant mit einer Vollrunde beginnen. (ram)

Honda zieht sich aus der Formel 1 zurück

Honda steigt Ende 2021 überraschend aus der Formel 1 aus. Damit müssen Red Bull und AlphaTauri für die übernächste Saison einen neuen Motorenlieferanten suchen. Der japanische Autohersteller begründete seinen Rückzug mit der «grossen Transformation», der sich die Autoindustrie gegenwärtig stellen muss. Das Ziel von Honda sei es, bis Ende 2050 klimaneutral zu arbeiten.

Red Bulls Teamchef Christian Horner bekräftigte, dass man auch langfristig in der Formel 1 bleiben wolle. Honda war erst 2015 als Motorenhersteller wieder in der Formel 1 eingestiegen. Nach drei schwierigen Saisons mit McLaren wandte man sich der Rennsportabteilung von Red Bull zu. Seit 2018 wird AlphaTauri (ehemals Toro Rosso) mit Honda-Antrieben ausgestattet, Red Bull seit der letzten Saison. Seit der Rückkehr vor fünf Jahren war Honda an fünf Rennsiegen beteiligt, vier mit Max Verstappen bei Red Bull und einen mit Pierre Gasly bei AlphaTauri. (ram/sda)

Bild: keystone

FIFA passt Abstellungspflicht an

Die FIFA hat aufgrund des Coronavirus die Bestimmungen zur Abstellung von Nationalspielern temporär angepasst. Im Gegensatz zu den Länderspielen im September ist eine Aufhebung der Abstellungspflicht künftig an Bedingungen geknüpft, die den Forderungen der Klubs entgegen kommen. Die Klubs müssen ihre Spieler für Einsätze mit dem Nationalteam nicht abstellen, wenn am Ort des Vereins oder am Spielort des Länderspiels eine zwingende Quarantäne von fünf Tagen oder eine Reisebeschränkung besteht.

Abstellungspflicht besteht hingegen, wenn die Behörden den Mannschaften eine «spezifische Ausnahmebewilligung» erteilt haben. Die Regelung gilt vorerst bis Jahresende und damit für die Länderspiel-Fenster im Oktober und November. Der Schweiz steht in der Nations League eine Reise in ein Corona-Risikogebiet bevor. Nach dem Testspiel am Mittwoch gegen Kroatien in St.Gallen reist das Nationalteam nach Madrid, wo am Samstag das Duell mit Spanien ansteht. Die spanische Hauptstadt hat sich zu einem Corona-Hotspot entwickelt. (ram/sda/apa)

Bild: KEYSTONE

Barça siegt zu zehnt

Der FC Barcelona hat auch sein zweites Meisterschaftsspiel der Saison gewonnen. Auswärts bei Celta Vigo setzten sich die Katalanen mit 3:0 durch. Jungstar Fati brachte Barça in Führung, Olazas Eigentor kurz nach der Partie war die Vorentscheidung. Tief in der Nachspielzeit besorgte Sergi Roberto den Endstand mit seinem 3:0 für Barcelona, das bereits vor dem Seitenwechsel Lenglet mit Gelb-Rot (Ellenbogenschlag) verloren hatte. (ram)

Wolfsburg scheitert trotz Mehmedi-Tor

Der VfL Wolfsburg ist in den Playoffs zu den Gruppenspielen der Europa League ausgeschieden. Wolfsburg verlor bei AEK Athen durch ein Tor in der 94. Minute 1:2. Admir Mehmedi hatte Wolfsburg in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung gebracht, nachdem die Griechen einen Foulpenalty nicht hatten verwerten können. In der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt. Wie Mehmedi bestritt auch Renato Steffen die ganze Partie.

Wolfsburg war die einzige von sieben Mannschaft aus der deutschen Bundesliga, die sich für die Europacup-Gruppenphase qualifizieren. Bayern München, Borussia Dortmund, Leipzig und Borussia Mönchengladbach sind für die Champions League gesetzt, Bayer Leverkusen und Hoffenheim für die Europa League. (dab/sda)

UEFA lässt wieder Fans in die Stadien

Gute Nachrichten für die Fussball-Fans. Die UEFA gestattet mit Beginn der Länderspiele von kommender Woche wieder Zuschauer in den Stadien.

Wie der europäische Verband mitteilt, lässt er bei Länderspielen sowie in Champions League und Europa League künftig wieder eine begrenzte Anzahl Fans zu. Sofern die nationalen Gesundheitsbehörden keine anders lautenden Vorgaben definieren, dürfen die Veranstalter maximal 30 Prozent der Stadion-Kapazität nutzen.

Für das Testspiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Kroatien vom Mittwoch bedeutet dies, dass nach UEFA-Richtlinien 5000 Zuschauer die Partie im Kybunpark in St. Gallen verfolgen dürfen. Über die bevorstehende Rückkehr der Fans zeigt man sich beim Schweizerischen Fussballverband erfreut. «Spielen vor leeren Rängen ist wie Spielen im kalten Winter. Mit den Emotionen, der Freude und der Leidenschaft unserer Fans kehrt die Wärme zurück ins Stadion», sagte Nationaltrainer Vladimir Petkovic zum Entscheid der UEFA.

Erfreulich ist diese Entwicklung auch im Hinblick auf die Europacup-Wettbewerbe. Sämtliche Qualifikationspartien zur Europa-League- und Champions-League-Gruppenphase wurden vor leeren Rängen ausgetragen. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Lewandowski ist Europas Fussballer des Jahres

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski ist Europas Fussballer des Jahres 2020. Der 32-jährige Pole wurde im Rahmen der Gruppenauslosung der UEFA Champions League in Genf ausgezeichnet. Lewandowski liess die weiteren Nominierten, Teamkollege Manuel Neuer und Kevin De Bruyne von Manchester City, hinter sich. Der Pole, mit den Bayern nach dem Sieg im Supercup soeben zum Quintuple-Gewinner avancierte, wurde bereits Ende August als Deutschlands Fussballer des Jahres ausgezeichnet. Bei den Frauen wurde die Dänin Pernille Harder ausgezeichnet. (pre/sda)

Auch Schurter und Co. geschlagen

Auch den Schweizer Männern ist der Einstand in den kurzen Cross-Country-Weltcup in Nove Mesto missglückt. Nino Schurter war lange ausserhalb der Top 20 unterwegs, wurde nach beeindruckender Aufholjagd aber immerhin Vierter. Auf seinen 33. Weltcupsieg, mit dem er mit Rekordhalter Julien Absalon gleichziehen würde, muss der Bündner Dominator aber noch warten.

Zweitbester Schweizer war Thomas Litscher im 10. Rang, gefolgt von Lukas Flückiger auf Platz 12 und Filippo Colombo an 14. Stelle. Mit dem Dänen Simon Andreasen, der sein erstes Weltcuprennen überhaupt bei der Elite fuhr, gab es nach Loana Lecomte bei den Frauen einen neuerlichen Überraschungssieg. Der 23-Jährige verwies den Franzosen Maxime Marotte und den Niederländer Milan Vader auf die weiteren Plätze.

Schurter, für gewöhnlich ein Blitzstarter, musste wegen dem schwachen Short Track am Dienstag von der 29. Position ins Rennen gehen. Lange steckte er dann im Pulk fest. Am Sonntag erhält der 34-Jährige in Nove Mesto die nächste Chance, Absalons Bestmarke zu egalisieren. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Positiver Fall bei Seewen – Cupspiel gegen Davos verschoben

Die Partie der Cup-Sechzehntelfinals vom nächsten Sonntag zwischen dem MSL-Team Seewen und dem HC Davos findet erst am 14. Oktober statt. Ein Spieler der Schwyzer wurde positiv auf das Coronavirus getestet, weshalb der Kantonsarzt die ganze Mannschaft für zehn Tage in Quarantäne schickte. Seewen kann somit auch am Freitag in der Liga gegen Wiki-Münsingen nicht antreten. (pre/sda)

#COVIDUpdate #SIHC Ein Spieler des EHC Seewen wurde positiv auf das #COVID19 getestet. Aufgrund der Quarantäne für die ganze Mannschaft wird das Cup-Spiel zwischen Seewen und dem @HCDavos_off von kommendem Sonntag auf Mittwoch, 14.10. verschoben.



👇https://t.co/bM9ZKWe8LF — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) October 1, 2020

Djokovic braucht nur 83 Minuten für den zweiten Sieg

Novak Djokovic hatte es am French Open bei seinem zweiten Auftritt eilig. Der topgesetzte Serbe zog mit einem 6:1, 6:2, 6:2 gegen den Litauer Ricardas Berankis (ATP 66) in lediglich 83 Minuten in die 3. Runde ein. Mit dem gleichen Resultat hatte Djokovic 2013 am US Open auch das erste Duell mit Berankis an einem Grand-Slam-Turnier gewonnen. Djokovics nächster Gegner in Paris ist der kolumbianische Lucky Loser Daniel Elahi Galan (ATP 153), der in der letzten Runde der Qualifikation in zwei Sätzen gegen Henri Laaksonen verloren hatte und sich nun gegen den Amerikaner Tennys Sandgren durchsetzte.

Für Djokovic war es der 70. Sieg am French Open. Er zog damit mit Roger Federer gleich. Nur Rafael Nadal weist in Roland-Garros mehr Siege vor (95). Neben Nadal und Djokovic blieb mit Dominic Thiem auch der dritte Favorit auf den diesjährigen Turniersieg in den ersten beiden Runden ohne Satzverlust.

Bei den Frauen verabschiedete sich mit Karolina Pliskova (WTA 4) eine weitere Spielerin aus den vorderen Weltranglisten-Plätzen. Die als Nummer 2 gesetzte Tschechin unterlag Jelena Ostapenko, der French-Open-Siegerin von 2017, klar in zwei Sätzen. Damit ist nach Serena Williams und Viktoria Asarenka eine weitere Favoritin nicht mehr dabei.(pre/sda)

7⃣0⃣ career wins at RG 🥳@DjokerNole races past Berankis 6-1 6-2 6-2 to advance to the third round in a tidy 1 hour and 23 minutes.#RolandGarros pic.twitter.com/NW679IlnAx — Roland-Garros (@rolandgarros) October 1, 2020

Genoa vs. Torino verschoben

Wegen der Vielzahl der positiven Corona-Fälle wird das Heimspiel des Serie-A-Klubs Genoa gegen Torino vom Samstag wie erwartet verschoben. Bei Genoa sind 15 Spieler und Betreuer positiv getestet worden, zu ihnen gehört auch der Schweizer Valon Behrami.

Noch unklar ist, ob das Spitzenspiel zwischen Juventus Turin und Napoli vom Sonntagabend stattfinden kann. Napoli war am letzten Wochenende Gegner von Genoa. Die bisherigen Tests bei Napoli ergaben keine positiven Fälle, ein Entscheid über die Austragung der Partie gegen Juventus kann aber erst nach einer nächsten Testreihe am Freitag gefällt werden. (pre/sda)

Neff enttäuscht beim Weltcup-Start

Die Schweizerinnen starten in Nove Mesto durchwachsen in den kurzen Cross-Country-Weltcup. Jolanda Neff muss sich Platz 17 abfinden. Mit dem Platz ausserhalb der Top 15 war Neff nur die viertbeste Schweizerin. Sina Frei belegte Platz 7, Alessandra Keller wurde Zehnte, Linda Indergand 13.

Den Sieg holte sich völlig überraschend die Französin Loana Lecomte. Die 21-Jährige, letzte Saison Achte im U23-Gesamtweltcup, setzte sich in ihrem erst zweiten Weltcuprennen solo vor der Niederländerin Anne Terpstra und der Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot durch. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Klarer Sieg der Lakers beim Final-Auftakt

Die Los Angeles Lakers entschieden den Auftakt des NBA-Playoff-Finals gegen die Miami Heat deutlich für sich. Das Team aus Kalifornien siegte 116:98.

Im ersten Spiel der Best-of-7-Serie hatte vorerst nichts auf das klare Verdikt zugunsten der Lakers hingedeutet. Die Heat erarbeiteten sich einen Vorsprung von 13 Punkten und lagen bis kurz vor Ende des ersten Viertels stets in Führung. Doch dann verschaffte sich Los Angeles unter der Führung von LeBron James und Anthony Davis immer mehr Vorteile. Bei Spielhälfte lagen die Lakers, die zwischenzeitlich mit 32 Punkten Differenz vorne lagen, 65:48 voraus.

Davis war auf Seiten der Lakers der erfolgreichste Werfer. Der auf die letzte Saison von den New Orleans Pelicans verpflichtete Center steuerte 34 Punkte bei. James kam gegen seine frühere Mannschaft auf 23 Punkte, 13 Rebounds und 9 Vorlagen und verpasste damit ein Triple-Double nur knapp. James gewann mit den Heat in den Jahren 2012 und 2013 zwei seiner drei NBA-Titel. (sda)

Real siegt dank Vinicius

Titelverteidiger Real Madrid hat auch seinen zweiten Saisonsieg in der spanischen Primera Division nur mit Mühe eingefahren. Im Heimspiel gegen Real Valladolid sorgte erst ein Tor des eingewechselten Vinicius Junior in der 65. Minute für den mühevoll erkämpften 1:0-Sieg. Mit sieben Punkten aus drei Spielen liegt Real zumindest in der Tabelle auf Kurs. Schon zum Auftakt bei Real Sociedad San Sebastian (0:0) und auch bei Betis Sevilla (3:2) hatten die Königlichen aber nicht überzeugen können.

Real Madrid - Valladolid 1:0 (0:0)

Tor: 65. Junior Vinicius 1:0. (pre/sda)

Salzburg erneut in der CL-Gruppenphase

Mit einem 3:1-Heimsieg gegen Maccabi Tel Aviv gelingt dem FC Salzburg erneut der Sprung in die Königsklasse. Nach dem 2:1-Auswärtssieg in Israel reicht den Österreichern zuhause ein hart erkämpfter 3:1-Erfolg. Neben Salzburg überstehen auch YB-Besieger Midtjylland und der russische Vertreter FK Krasnodar die Playoffs. (pre)

Salzburg vs. Maccabi Tel Aviv(ISR) 3:1 (1:1)

Gesamtergebnis mit Hinspiel: 5:1

vs. Maccabi Tel Aviv(ISR) 3:1 (1:1) Gesamtergebnis mit Hinspiel: 5:1 PAOK Salonik vs. FK Krasnodar 1:2 (0:0)

Gesamtergebnis mit Hinspiel: 2:4



1:2 (0:0) Gesamtergebnis mit Hinspiel: 2:4 Midtjylland vs. Slavia Prag 4:1 (0:1)

Gesamtergebnis mit Hinspiel: 4:1



ES IST VOLLBRACHT! WIR SIND IN DER UEFA CHAMPIONS LEAGUE GRUPPENPHASE! #SALMTV #neverstop pic.twitter.com/rw9efxftBW — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 30, 2020

Behrami mit Coronavirus infiziert

Zu den Spielern des Serie-A-Klubs Genoa, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, gehört auch der Schweizer Valon Behrami. Am Montag hatte der Verein aus Ligurien 14 Covid-19-Fälle - zehn Spieler und vier Betreuer - bekannt gegeben. Da gehörte Behrami noch nicht dazu, doch am Mittwoch setzten sie den Ex-Internationalen auf die Liste.

Am Sonntag war Genoa bei Napoli 0:6 unter die Räder geraten, nachdem es wegen eines ersten Corona-Falls erst am Matchtag nach Neapel gereist war. Die vielen Fälle haben in Italien eine Diskussion darüber ausgelöst, ob die Meisterschaft allenfalls unterbrochen werden sollte. Genoa sollte am Freitag gegen Torino spielen. (pre/sda)

Bild: keystone

Inter kantert Benevento nieder

Inter Mailand siegt in einem Nachtragsspiel der 1. Runde in der Serie A bei Aufsteiger Benevento 5:2. Im Heimspiel gegen Fiorentina hatten sich die Interisti mit zwei Toren in den letzten zehn Minuten 4:3 durchgesetzt. Bei Benevento, das zum Auftakt bei Sampdoria Genua gewonnen hatte, liessen sie von Anfang an keine Spekulationen über den Ausgang zu. Romelu Lukaku traf schon in der 1. Minute und noch in der ersten halben Stunde zum 3:0. Achraf Hakimi erzielte bei seinem Startelf-Debüt sein erstes Tor im Inter-Trikot.

Atalanta Bergamo mit Remo Freuler, der die ganze Partie absolvierte, hat in seinem zweiten Spiel einen wertvollen Sieg errungen. Die Bergamasken gewannen auswärts gegen Lazio Rom 4:1. Atalanta und Lazio hatten die letzte Meisterschaft punktgleich beendet. Dank der besseren Bilanz in den direkten Duellen wurde Atalanta Dritter vor den Laziali.

Benevento - Inter Mailand 2:5 (1:4)

Tore: 1. Lukaku 0:1. 25. Gagliardini 0:2. 28. Lukaku 0:3. 34. Caprari 1:3. 42. Hakimi 1:4. 71. Martinez 1:5. 76. Caprari 2:5.

Lazio Rom - Atalanta Bergamo 1:4 (0:3)

Tore: 10. Gosens 0:1. 32. Hateboer 0:2. 41. Gomez 0:3. 58. Caicedo 1:3. 61. Gomez 1:4.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. (pre/sda)

Neymar hat Steuerschulden in Spanien

Der brasilianische Stürmerstar Neymar schuldet dem spanischen Fiskus Steuern in Höhe von 34,6 Millionen Euro. Dies geht aus einer am Mittwoch von der Steuerbehörde veröffentlichten Schwarzen Liste mit den Namen von tausenden Steuerschuldnern hervor, auf der Neymar ganz oben steht. Er hatte von 2013 und 2017 für den FC Barcelona gespielt und war dann für die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselt.

Spanische Medien hatten schon im vergangenen Jahr berichtet, die spanische Steuerbehörde gehe dem Verdacht nach, dass Neymar während seiner Zeit beim FC Barcelona Steuern hinterzogen habe. Die Schwarze Liste mit den Namen der Steuerschuldner ist nun erste offizielle Bestätigung. Steuerschuldner müssen mehrere Kriterien erfüllen, um auf die Schwarze Liste gesetzt zu werden. Unter anderem müssen sie die letzte Frist zur Zahlung ihrer Schulden ans Finanzamt verpasst haben. (pre/sda)

Bild: keystone

Amstel Gold Race kann nicht stattfinden

Das für den 10. Oktober geplante Amstel Gold Race kann nicht stattfinden. Die Organisatoren mussten den eigentlichen Schlusspunkt der Ardennen-Klassiker aufgrund der verschärften Corona-Regeln in den Niederlanden absagen. Zuletzt wurde in Erwägung gezogen, das ursprünglich auf den 19. April angesetzte World-Tour-Rennen nur noch auf einem 17 km langen Rundkurs auszutragen. Nach dem kurzfristigen Entscheid der niederländischen Regierung, Sportanlässe ab Mittwoch nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen zu lassen, sah sich die Renndirektion zur Absage gezwungen.

Das Amstel Gold Race wäre für Michael Albasini der Schlusspunkt seiner Aktivkarriere gewesen. Die Derniere des bald 40-jährigen Thurgauers, der seine Laufbahn ursprünglich an der Tour de Suisse im Juni hätte beenden wollen, könnte damit bereits am kommenden Sonntag mit dem Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich über die Bühne gehen. (pre/sda)

Amstel Gold Race en Amstel Gold Race Ladies Edition geannuleerd. Naar aanleiding van de nieuw aangekondigde landelijke maatregelen, waarbij geldt dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden, is geconcludeerd dat het organiseren van de wedstrijd niet haalbaar is. pic.twitter.com/ZakAKSIDL7 — Amstel Gold Race (@Amstelgoldrace) September 30, 2020

Nadal im Eiltempo in die 3. Runde

Rafael Nadal marschiert am French Open in die 3. Runde. Der spanische Rekordsieger fegt den Amerikaner Mackenzie McDonald mit einem 6:1, 6:0, 6:3 vom Platz. Nadal benötigte gegen die 25-jährige Weltnummer 236 für seine Verhältnisse kurze 1:40 Stunden. Sein nächster Gegner ist der Italiener Stefano Travaglia. Dem zwölffachen Roland-Garros-Sieger fehlt noch ein Grand-Slam-Titel, um mit Rekordhalter Roger Federer (20) gleichzuziehen.

Dominic Thiem hatte gegen den Amerikaner Jack Sock etwas mehr zu kämpfen. Auch der US-Open-Sieger von 2020 und Roland-Garros-Finalist der letzten beiden Jahre blieb beim 6:1, 6:3, 7:6 (8:6) in 2:22 Stunden aber ohne Satzverlust. Thiem, der im Tiebreak des dritten Satzes ein 3:6 ausbügelte, könnte im Achtelfinal auf Stan Wawrinka treffen. Zuvor muss er sich aber noch gegen den Norweger Casper Ruud oder den Amerikaner Tommy Paul behaupten. Ruud gewann auf Sand in diesem Jahr bislang 17 Partien (von 20), so viele wie kein anderer. (pre/sda)

95th RG victory

44-0 as No. 2 seed

25th consecutive win in Paris



That’s @RafaelNadal 👏#RolandGarros pic.twitter.com/ZUwm9MdAy5 — Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020

Kabak für Spuckattacke vier Spiele gesperrt

Ozan Kabak von Schalke wurde für seine Spuckattacke vom DFB für vier Spiele gesperrt und mit einer Geldbusse von 15'000 Euro bestraft. Das Sportgericht bestrafte den 20-Jährigen für sein Benehmen in der Bundesligapartie vom letzten Samstag gegen Werder Bremen «wegen eines krass sportwidrigen Verhaltens in der Form einer versuchten Tätlichkeit gegen den Gegner». (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Frisches Geld für den FCSG

Die FC St.Gallen Event AG darf sich über eine Kapitalerhöhung freuen. Aktionäre haben neue Mittel im Umfang von 3,69 Millionen Franken bereitgestellt. Es gehe darum, in schwierigen Zeiten das Zeichen zu setzen, dass man Vertrauen in die Klubführung habe und man mit grosser Freude hinter dem FCSG stehe, so ein Vertreter der Aktionäre.

«Hätte es noch einen Beweis gebraucht, dass der FC St.Gallen in einzigartiger Weise auch wirtschaftlich regional verankert ist, dann ist er mit dem grossen Engagement unserer Hauptaktionäre erbracht», freut sich Präsident Matthias Hüppi. Die Ostschweizer, in der Vorsaison überraschend Zweite, führen die Super League nach zwei Siegen derzeit als einziges verlustpunktloses Team an. (ram)

Die Besitzer des FC St.Gallen: übersicht: fcsg

Weirather wird SRF-Expertin

Beim Schweizer Fernsehen SRF erhält das Kommentatoren-Team im Ski alpin Verstärkung. Tina Weirather wird ab dem kommenden Winter als Expertin bei den Frauen-Rennen im Einsatz sein. Die im Frühjahr zurückgetretene 31-jährige Liechtensteinerin wird erstmals Mitte Oktober während des Weltcup-Riesenslaloms in Sölden zu hören sein. Weiterhin unterstützen auch Marc Berthod, Didier Plaschy und Tamara Wolf die Kommentatoren von SRF. (ram/sda)

Bild: APA

Serena Williams erklärt Forfait

Serena Williams zieht sich aus dem French Open zurück. Die 39-jährige 23-fache Grand-Slam-Siegerin erklärte vor ihrem Zweitrunden-Spiel gegen die Bulgarin Tsvetana Pironkova Forfait. Die Amerikanerin hatte sich am US Open an der Achillessehne verletzt. (sda)

Bild: keystone

Dynamo Kiew qualifiziert sich mit 3:0

Das sind die Resultate der «UEFA Champions League»-Rückspiele vom Dienstag, die folgenden Teams haben sich für die Gruppenphase qualifiziert:

Dynamo Kiew vs. Gent (BEL): 3:0 (2:0)

Gesamtergebnis mit Hinspiel: 5:1



vs. Gent (BEL): 3:0 (2:0) Gesamtergebnis mit Hinspiel: 5:1 Ferencvaros Budapest vs. Molde (NOR): 0:0

Gesamtergebnis mit Hinspiel: 3:3

vs. Molde (NOR): 0:0 Gesamtergebnis mit Hinspiel: 3:3 Omonia Nikosia vs. Olympiakos Piräus: 0:0

Gesamtergebnis mit Hinspiel: 0:2



Bild: keystone

Tsitsipas gewinnt gegen Munar

Andrej Rublew und Stefanos Tsitsipas, die sich am Sonntag in Hamburg noch im Final gegenübergestanden hatten, holten beide einen 0:2-Satzrückstand auf: der Russe gegen den Amerikaner Sam Querrey (ATP 48), der Grieche gegen den Spanier Jaume Munar (ATP 109). (sda)

Stefanos Tsitsipas vs. Jaume Munar: 4:6, 2:6, 6:1, 6:4, 6:4

Andrej Rublew vs. Sam Querrey: 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3

Bild: keystone

Lohnverzicht beim SCB

Wegen der Corona-Krise verzichten Spieler und Angestellte des SC Bern auf einen Teil ihres Gehalts. Wie der SCB mitteilt, verzichten die Mannschaft und alle Angestellten mit einem Lohn über 100'000 Franken auf 20 Prozent des Lohns. Alle übrigen Angestellten verzichten auf 10 Prozent. «Diese Beiträge sind für das Überleben des SCB dringend notwendig», betont CEO Marc Lüthi. «Dennoch ist die Bereitschaft aller Angestellten, auf Lohn zu verzichten, nicht selbstverständlich. Entsprechend dankbar sind wir dafür.» (ram)

Bild: keystone

Mick Schumacher fährt erstmals ein Formel-1-Training

Der Deutsche Mick Schumacher macht den nächsten Schritt auf dem Weg in die Formel 1. Der 21-jährige Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher wird am übernächsten Wochenende beim Grand Prix auf dem Nürburgring im ersten Freien Training an den Start gehen. Schumacher übernimmt dafür beim Zürcher Rennstall Alfa Romeo-Ferrari das Cockpit von Antonio Giovinazzi. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter