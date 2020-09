Sport

Sport-News

Sportnews: Miami Heat mit einem Bein im NBA-Final



Sport-News

Miami Heat mit einem Bein im NBA-Final +++ Frank de Boer ist neuer Bondscoach

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Miami mit einem Bein im NBA-Final

In der Halbfinalserie der NBA in Orlando sind die Miami Heat mit einem 112:109-Sieg gegen die Boston Celtics 3:1 in Führung gegangen. Sie brauchen noch einen Sieg, um erstmals seit sechs Jahren in die Finalserie einzuziehen.

Tyler Herro trumpfte beim knappen Sieg auf. Dem 20-jährigen Rookie gelang mit 37 Punkten ein Rekord. Bisher konnte kein Neuling in einem Conference-Final so viele Punkte erzielen. Die Partie verlief bis zuletzt spannend. Für die Entscheidung sorgte in der Schlussphase Jimmy Butler mit verwandelten Freiwürfen. (pre/sda)

This performance is going down in the HEAT playoff books.



Enjoy every bit of @raf_tyler's 37 point Game 4... he is a BUCKET!

🔥🎥 #HEATHighlights pic.twitter.com/9AzvB9yfqu — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 24, 2020

Frank de Boer ist neuer Bondscoach

Frank de Boer ist der neue Bondscoach. Der frühere Abwehrspieler tritt als Trainer der niederländischen Nationalmannschaft die Nachfolge von Ronald Koeman an, der nun beim FC Barcelona in der Verantwortung steht. Der 50-jährige De Boer hat sich mit dem Verband auf einen für zwei Jahre gültigen Vertrag geeinigt.

Seine Trainer-Karriere im Spitzenfussball startete De Boer vor zwölf Jahren als Assistent in der Nationalmannschaft der Niederlande. Danach war er Chefcoach von Ajax Amsterdam, Inter Mailand, Crystal Palace und in den USA beim MLS-Verein Atalanta.

Als Spieler war De Boer ebenfalls für Ajax, den FC Barcelona, Galatasaray Istanbul und die Glasgow Rangers tätig. Nach einem Abstecher nach Katar zu Al-Rayyan beendete er 2005 seine Aktiv-Karriere. (pre/sda)

🔶🦁 Frank de Boer is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal! #WelkomFrank https://t.co/2pGZJ1TICl — OnsOranje (@OnsOranje) September 23, 2020

Japanischer Fussballer knackt Altersrekord

Kazuyoshi Miura stellt in der japanischen J-League einen Altersrekord auf. Der 53-jährige Stürmer steht beim 2:3 seines Teams Yokohama gegen Kawasaki als Captain in der Startelf und spielt 60 Minuten.

Sein zuvor letztes Spiel in Japans höchster Liga bestritt Miura vor 13 Jahren. Yokohama hatte heuer nach zwölf Jahren wieder den Aufstieg in die J-League geschafft. Der frühere Internationale startete seine Karriere in Ermangelung einer heimischen Profiliga in den Achtzigerjahren in Brasilien. In 89 Länderspielen für Japan erzielte Miura 55 Tore. (pre/sda)

Kazuyoshi Miura (links) ist nun der älteste Spieler, der je in Japans J1 League aufgelaufen ist.



Doch wie alt war er eigentlich bei der heutigen 2:3-Niederlage seines Klubs Yokohama bei Frontale?@yokohama_fc | 🇯🇵 — FIFA.com (DE) ⚽ (@fifacom_de) September 23, 2020

SFV stellt einen Talentmanager ein

Der SFV schafft neu das Ressort Talentmanagement und betraut Luca Fiorina mit dessen Führung. Fiorina, der bisher als Footeco-Verantwortlicher des SFV für die Regionen Zürich und Ostschweiz zuständig war, kümmert sich in dieser neuen Funktion um Talentsuche, Talentidentifikation und Selektion sowie um die Integration der talentiertesten Spielerinnen und Spieler der Schweiz.

Wie der SFV weiter bekannt gab, wird Sascha Amhof Ressortleiter des Schiedsrichter-Departements. Er ist dabei zuständig für die Förderung der Schiedsrichter sowie für die Aus- und Weiterbildung der Schiedsrichter, Coaches und Instruktoren. (ram/sda)

Albasini folgt auf Albasini

Michael Albasini wird ab dem kommenden Jahr das Schweizer Strassennationalteam betreuen. «Für mich ist das eine schöne Herausforderung zum richtigen Zeitpunkt. Ich freue mich darauf, mein in über 20 Radsportsaisons gesammeltes Wissen weitergeben zu können», lässt sich Albasini zitieren. Vor seiner Profi-Laufbahn hatte er das Lehrerpatent erworben.

Der 39-jährige Thurgauer, der zum Saisonende vom aktiven Spitzen-Radsport zurücktritt, wird Nachfolger seines Vaters Marcello Albasini. Dieser hatte die Verantwortung des Strassennationalteams im Juni 2019 übernommen, nachdem Danilo Hondo nach einem Doping-Geständnis entlassen worden war. (ram/sda)

Bild: keystone

Weitere Bussen wegen Maskenverstössen in der NFL

Im American Football in den USA wird weiterhin hart gegen Verstösse gegen das Corona-Schutzkonzept durchgegriffen. So wurden in der Nacht zum Mittwoch erneut zwei Cheftrainer mit Bussen von 100'000 Dollar belegt. Die jeweiligen Klubs bestraft die Liga mit 250'000 Dollar.

Somit hat die NFL am zweiten Spieltag insgesamt Bussen in Höhe von 1,75 Millionen Dollar ausgesprochen, weil Cheftrainer während der Spiele nicht wie vorgeschrieben eine Maske trugen. Beim Saisonstart vor einer Woche hatte die Liga noch Verwarnungen ausgesprochen und die Klubs in einem Schreiben explizit zur Verhaltensänderung aufgefordert. (ram/sda/dpa)

Nuggets finden Anschluss

Die Denver Nuggets verkürzen in der Playoff-Halbfinal-Serie der NBA gegen die Los Angeles Lakers zum Stand von 1:2. Sie setzen sich in der Blase von Orlando 114:106 durch. Massgeblichen Anteil am Sieg von Denver hatte Jamal Murray. Er kam auf 28 Punkte, 12 Assists und 8 Rebounds. Insbesondere zwei späte Dreipunkte-Würfe waren matchentscheidend.

Im Gegensatz zu den zwei vorangegangenen Partien führten die Nuggets mehrheitlich, verspielten im Schlussviertel aber fast eine 20-Punkte-Führung, bevor Murray in den letzten zwei Minuten den Sieg sicherte. Die Lakers verloren somit erstmals nach sechs Siegen in Serie. Die vierte Partie der Best-of-7-Partie steht in der Nacht zum Freitag an. (ram/sda/dpa)

Salzburg siegt auswärts knapp

Red Bull Salzburg ist auf gutem Weg, sich erneut für die Gruppenphase der Champions League zu qualifizieren. Österreichs Serienmeister hat das Playoff-Hinspiel bei Maccabi Tel Aviv mit 2:1 gewonnen. Der israelische Meister konnte aufgrund von zahlreichen Corona-Fällen im Team nicht in Bestbesetzung antreten.

Der Schweizer Internationale Noah Okafor wurde bei Salzburg nach 76 Minuten eingewechselt. Der frühere Stürmer des FC Basel verpasste in der Nachspielzeit mit einem Pfostenschuss das 3:1. In weiteren Spielen feierte Krasnodar zuhause gegen PAOK Saloniki einen 2:1-Sieg, Slavia Prag und YB-Bezwinger Midtjylland trennten sich 0:0. (ram/sda)

Bild: keystone

Schweizerinnen gewinnen Spitzenspiel gegen Belgien

Das Schweizer Frauen-Nationalteam ist im Kampf um die direkte Qualifikation für die EM 2022 in England wieder auf Kurs. Die SFV-Auswahl entschied das Spitzenspiel in Thun gegen Belgien mit 2:1 für sich und übernahm in der Gruppe H die Tabellenspitze.

Nun deutet alles darauf hin, dass es am 1. Dezember zum Abschluss der Qualifikation im Rückspiel in Belgien zum Final um den Gruppensieg kommt. Neben den neun Gruppensiegern qualifizieren sich auch die besten drei Gruppenzweiten direkt für die EM. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Schweizerinnen Ende Oktober in Rumänien. (sda)

Bild: keystone

AS Roma verliert nachträglich forfait

Die AS Roma verliert das Saisonauftaktspiel bei Hellas Verona nachträglich am grünen Tisch. Das Sportgericht der italienischen Fussball-Liga hat das torlose Unentschieden vom Samstag wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Akteurs in eine 0:3-Forfait-Niederlage für das Team aus der Hauptstadt umgewandelt

Dem Entscheid liegt ein Formfehler der Römer Vereinsverantwortlichen zugrunde. Sie hatten es versäumt, den Guineer Amadou Diawara auf der Liste zu erwähnen, auf der alle Spieler aufgeführt sein müssen, die älter als 22-jährig sind. Der Mittelfeldspieler, der in Verona in der Startformation stand, wurde Mitte Juli 23 Jahre alt. Besagte Liste muss vor dem Saisonbeginn den Zuständigen der Liga zugestellt werden. (pre/sda)

Bild: keystone

Schweiz will Eishockey-WM 2026

Swiss Ice Hockey bewirbt sich beim Weltverband (IIHF) für die Organisation der WM 2026. Dies wurde im Rahmen einer Medienkonferenz zum Saisonauftakt der National League publik. Der Schweizer Verband lässt sich durch die corona-bedingte Absage der WM 2020 in Zürich und Lausanne nicht entmutigen. Er will schnellstmöglich wieder Titelkämpfen ausrichten.

Im Prinzip kann die Schweiz das Turnier mit den besten Nationen der Welt erst 2026 ausrichten, weil die Weltmeisterschaften bis 2025 bereits vergeben sind. Sollte sich vor 2026 eine Möglichkeit eröffnen, wären die Schweizer Organisatoren bereit, für ein anderes Land einzuspringen. Allerdings nicht 2021 – Co-Veranstalter Lettland verweigert derzeit die Zusammenarbeit mit den Weissrussen. Wegen der angespannten Situation in Sachen Doping wackelt indes auch die WM 2023 in Russland. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Teichmann setzt Siegesserie fort

Jil Teichmann (WTA 54) hat beim Sandplatzturnier in Strassburg die Viertelfinals erreicht. Die Schweizerin schlug auch in ihrem zweiten Match im Elsass mit der Russin Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 38) eine besser klassierte Spielerin. Sie gewann in knapp zwei Stunden 7:6 (7:3), 7:5. In der 1. Runde hatte sich die in Biel wohnhafte 23-Jährige gegen die junge Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 29) durchgesetzt. Im Viertelfinal trifft Teichmann entweder auf die ukrainische Weltranglisten-5. Jelina Switolina. (pre/sda)

.@jilteichmann seals the win at @WTA_Strasbourg!



Booking her place in the quarterfinals 7-6(3), 7-5! pic.twitter.com/KJT7EeyoLl — wta (@WTA) September 22, 2020

Fribourg-Star Sprunger verletzt

Der 34-jährige Stürmer Julien Sprunger wird den Meisterschaftsstart verpassen. Der Captain von Fribourg-Gottéron verletzte sich bei einem Freundschaftsspiel gegen Ambri-Piotta am Knie, wie aus einer Meldung in «La Liberté» hervorgeht. Der Klub geht allerdings davon aus, dass Sprunger in rund zwei Wochen wieder fit sein dürfte. Die Freiburger starten am Donnerstag, 1. Oktober, gegen die Rapperswil-Jona Lakers in die Saison. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Quintanas Equipe bestätigt Doping-Razzia

Emmanuel Hubert, der Team-Manager der französischen Equipe Arkéa-Samsic um Captain Nairo Quintana, bestätigte am Dienstagmorgen Medienberichte eine Durchsuchung wegen Dopingverdachts. Vergangenen Mittwoch wurden in Méribel im Rahmen der Tour de France die Hotelzimmer von Sportlern kontrolliert. Diese habe «eine sehr geringe Zahl von Fahrern» und deren direktes Umfeld betroffen, sagte Hubert. Namen von Akteuren nannte er nicht.

Ein Arzt und ein Betreuer wurden in Polizeigewahrsam genommen, nachdem die Ermittler Injektionsnadeln, Kochsalzlösung und Medikamente gefunden hatten. Die Staatsanwaltschaft in Marseille hat nun Vorermittlungen aufgenommen. Der Verdacht der «Anstiftung zu einer Verwendung einer verbotenen Substanz oder Methode» stehe im Raum, hiess es in einer Erklärung, aus der die Nachrichtenagentur AFP zitiert. Der Radsport-Weltverband UCI teilte mit, dass er entsprechende Massnahmen ergreifen werde, sobald er die Informationen von den französischen Justizbehörden geprüft habe. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Michael Jordan gründet Nascar-Team

Basketball-Legende Michael Jordan gründet zusammen mit Rennfahrer Denny Hamlin ein eigenes und noch zu benennendes Team in der Tourenwagen-Serie Nascar. Für das Cockpit wurde der aktuell einzige schwarze Nascar-Fahrer ausgewählt, Bubba Wallace.

Der 39-Jährige, der bereits drei Mal das berühmte Daytona 500 gewonnen hat, ist ein Favorit auf den Gewinn der laufenden Meisterschaft. Jordan besitzt bereits das NBA-Team Charlotte Hornets. (ram/sda/dpa)

Michael Jordan and Denny Hamlin will start a new NASCAR Cup Series team for the 2021 season.



Bubba Wallace has signed a multi-year deal as the team's first racer. pic.twitter.com/I2PNbvkqje — SportsCenter (@SportsCenter) September 22, 2020

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter