Michael Jordan gründet Nascar-Team

Basketball-Legende Michael Jordan gründet zusammen mit Rennfahrer Denny Hamlin ein eigenes und noch zu benennendes Team in der Tourenwagen-Serie Nascar. Für das Cockpit wurde der aktuell einzige schwarze Nascar-Fahrer ausgewählt, Bubba Wallace.

Der 39-Jährige, der bereits drei Mal das berühmte Daytona 500 gewonnen hat, ist ein Favorit auf den Gewinn der laufenden Meisterschaft. Jordan besitzt bereits das NBA-Team Charlotte Hornets. (ram/sda/dpa)

Michael Jordan and Denny Hamlin will start a new NASCAR Cup Series team for the 2021 season.



Bubba Wallace has signed a multi-year deal as the team's first racer. pic.twitter.com/I2PNbvkqje — SportsCenter (@SportsCenter) September 22, 2020

Tampa Bay gleicht Finalserie aus

Im Kampf um den Stanley Cup schaffte Tampa Bay Lightning in der Serie den Ausgleich zum 1:1. Das Team aus Florida setzte sich in der Blase von Edmonton mit 3:2 gegen die Dallas Stars durch. Die Lightning erzielten ihre drei Treffer innerhalb von vier Minuten. Brayden Point (12.) und Ondrej Palat (15.) im Power-Play sowie Kevin Shattenkirk (16.) mit einem Schuss von der blauen Linie überwanden den in Spiel 1 des Playoff-Finals noch überragenden Torhüter Anton Chudobin.

Ab dem Mitteldrittel dominierte Dallas zwar gegen die nun defensiver agierenden Lightning das Spiel, zu mehr als zwei Treffern reichte es aber nicht. In Spiel 3 der Best-of-7-Serie in der Nacht zum Donnerstag hoffen die Lightning auf einen zusätzlichen Schub durch ihren Captain Steven Stamkos, der nach über einem halben Jahr Verletzungspause kurz vor seinem Comeback steht. (ram/sda)

ManCity startet erfolgreich in die Saison

Manchester City ist mit einem Sieg in die Premier-League-Saison gestartet. Es setzte sich auswärts gegen die Wolverhampton Wanderers verdient mit 3:1 durch. Die Citizens legten in der ersten Halbzeit durch Tore von Kevin De Bruyne (20.) per Foulpenalty und Youngster Phil Foden (32.) mit 2:0 vor.

Wolverhampton gelang nach 78 Minuten durch Raul Jimenez zwar der Anschlusstreffer, eine echte Chance für den Ausgleich konnten sich die Gastgeber jedoch nicht erspielen. In der Nachspielzeit traf Gabriel Jesus für den Zweiten der letzten Saison mit einem abgelenkten Schluss zum 3:1. (ram/sda)

Ibrahimovic schiesst Milan mit zwei Toren zum Sieg

Der AC Milan ist der Start in die neue Serie-A-Saison dank Zlatan Ibrahimovic geglückt. Der schwedische Starstürmer erzielte beim 2:0-Heimsieg der Mailänder gegen Bologna beide Tore.

Beim 1:0 nach 35 Minuten verwandelte Ibrahimovic eine Flanke von Theo Hernandez per Kopf. Das 2:0 kurz nach dem Seitenwechsel schoss der 38-Jährige nach einem Foul an Ismaël Bennacer vom Penaltypunkt aus. (sda)

Bild: keystone

Kanadier Tyler Benson leihweise zu den GCK Lions

Die GCK Lions haben einen Ersatz für den am Fuss verletzten Finnen Teemu Rautiainen verpflichtet. Der Kanadier Tyler Benson, welcher der NHL-Franchise der Edmonton Oilers angehört, wird sich auf Leihbasis bis voraussichtlich Ende Jahr dem Klub aus der Swiss League anschliessen.

Der 22-jährige Flügelstürmer kam in der vergangenen Saison zu sieben Einsätzen in der NHL, für Edmontons Farmteam in der AHL erzielte der Zweitrunden-Draft von 2016 in 47 Spielen 36 Skorerpunkte. (sda)

Weiterer Corona-Fall in Paris

Die Organisatoren des French Open haben einen weiteren positiven Corona-Fall zu beklagen. Eine Spielerin, die an der am Dienstag beginnenden Qualifikation der Frauen teilnehmen wollte, ist positiv auf Covid-19 getestet worden.

Bereits am Sonntag haben die Veranstalter des Grand-Slam-Turniers in Paris zwei positive Fälle bei männlichen Spielern publik gemacht. Zudem waren drei weitere Spieler ausgeschlossen worden, weil sie in engem Kontakt mit einem positiv getesteten Trainer standen. Alle Betroffenen müssen sich nun für sieben Tage in Quarantäne begeben.

Mit Viktorija Golubic und Leonie Küng spielen ab Mittwoch auch zwei Schweizerinnen um den Einzug ins Hauptfeld. Bereits am Dienstag steht Henri Laaksonen in der Qualifikation der Männer im Einsatz. (sda)

Bild: keystone

Hotelzimmer von Nairo Quintana durchsucht

Die Staatsanwaltschaft von Marseille hat wegen Dopingverdachts bei einem Team der Tour de France Vorermittlungen eingeleitet. Medienberichten zufolge soll es sich dabei um die französische Equipe Arkéa-Samsic um Captain Nairo Quintana handeln.

Bei einer Durchsuchung von Hotelzimmern sollen am Mittwochabend der vergangenen Woche in der Nähe von Méribel zahlreiche Gesundheitsprodukte entdeckt worden sein, darunter Medikamente und in diesem Zusammenhang auch Hinweise auf Doping. Daraufhin wurden am Montag zwei Personen verhaftet.

Quintana zählte trotz einem Sturz im Training zum Favoritenkreis der 107. Frankreich-Rundfahrt. Der Kolumbianer, der die Tour zwischen 2013 und 2016 dreimal auf dem Podest beendet hatte, schloss das bedeutendste Radrennen der Welt mit über einer Stunde Rückstand auf den slowenischen Sieger Tadej Pogacar aber lediglich im 17. Rang ab. (sda/afp)

Bild: keystone

Djokovic mit fünftem Rom-Triumph zum Rekord

Novak Djokovic hat zum fünften Mal das ATP-Turnier von Rom gewonnen. Der Weltranglistenerste aus Serbien schlug den Argentinier Diego Schwartzman (ATP 15) in einem hochklassigen Final 7:5, 6:3 und stellte damit eine Bestmarke auf. Damit hält der 33-Jährige aus Belgrad nun bei 36 Masters-1000-Turniersiegen und liegt in der Bestenliste wieder einen Erfolg vor Rafael Nadal.

Eine Woche vor dem Start des French Open zeigte sich Djokovic in guter, aber nicht in bestechender Form. Besonders zu Beginn seines zehnten Finalspiels in Italiens Hauptstadt bekundete der 17-fache Grand-Slam-Sieger gegen Schwartzman Mühe. Bei leichtem Regen gab die Weltnummer 1 gleich seine ersten beiden Aufschlagspiele ab. Doch Djokovic fand schnell zurück ins Spiel und versuchte, dem 1,70 m kleinen Argentinier zum Laufen zu zwingen. Statt 0:3 hiess es plötzlich 4:3 für Djokovic. Auch im zweiten Durchgang machte der Serbe einen frühen Break-Rückstand wett. Nach 1:53 Stunden nutzte er schliesslich seinen dritten Matchball.

«Es war eine gute Woche, auch wenn ich nicht mein bestes Tennis gespielt habe. Ich bin zufrieden», meinte Djokovic, der abgesehen von seiner Disqualifikation vor gut zwei Wochen im Achtelfinal des US Open in diesem Jahr weiter ungeschlagen ist. Seine beeindruckende Bilanz lautet: 31 Siege in 32 Spielen.

Bild: keystone

Halep profitiert von Pliskova-Aufgabe

Simona Halep hat das Sandplatzturnier in Rom gewonnen. Die topgesetzte Rumänin profitierte im Final von der Aufgabe ihrer Gegnerin Karolina Pliskova. Die Titelverteidigerin aus Tschechien warf im zweiten Satz beim Stand von 6:0, 2:1 für Halep wegen einer Verletzung das Handtuch.

Nach zwei verlorenen Finalspielen in den Jahren 2017 und 2018 triumphierte Halep zum ersten Mal in Italiens Hauptstadt. Für die Weltranglisten-Zweite war es eine Woche vor dem Start des French Open nach Dubai und Prag der dritte Turniersieg in Folge und der 22. in ihrer Karriere. Auf ihre Teilnahme am US Open hatte Halep aus freien Stücken verzichtet. (pre/sda)

.@Simona_Halep wins the title in Rome after Pliskova retires injured in the second set.



The final score: 6-0 2-1#IBI20 #WTApic.twitter.com/Ejn7Dndlco — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) September 21, 2020

Hazard fehlt dem BVB mehrere Wochen

Lucien Favre muss bei Borussia Dortmund für einige Wochen auf Thorgan Hazard verzichten. Der belgische Mittelfeldspieler zog sich am Samstag beim 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Der 27-Jährige musste im Duell mit seinem früheren Klub bereits nach 19 Minuten verletzt ausgewechselt werden. (pre/sda)

🤕 Kleiner Wermutstropfen nach #BVBBMG: @HazardThorgan8 wird dem #BVB aufgrund eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel leider für einige Wochen fehlen. Komm schnell wieder, Junge! ✊ pic.twitter.com/FtH0Wac4pR — Borussia Dortmund (@BVB) September 21, 2020

Gündogan positiv auf Corona getestet

Der deutsche Internationale Ilkay Gündogan ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 29-jährige Mittelfeldspieler von Manchester City befolgt nach Angaben seines Klubs die Corona-Richtlinien der Premier League und der britischen Regierung und befindet sich in einer zehntägigen Selbstisolation. Gündogan fehlte City damit auch am Montagabend im Gastspiel bei den Wolverhampton Wanderers. (pre/sda)

Wawrinka trennt sich von Coach Norman

Stan Wawrinka wird nicht mehr von Magnus Norman trainiert. Der Waadtländer gab dies am Montagmorgen bekannt, sechs Tage vor Beginn des French Open. «Nach acht grossartigen gemeinsamen Jahren haben Magnus Norman und ich im gegenseitigen Einvernehmen beschlossen, unsere Zusammenarbeit zu beenden», schrieb die Nummer 17 der Weltrangliste auf Instagram. «Unsere Partnerschaft war unglaublich stark, profitabel und enorm erfolgreich.»

Die beiden Männer begannen ihre Zusammenarbeit im Frühjahr 2013. Sie wurde einzig Ende 2017 für ein paar Monate unterbrochen, als sich Wawrinka von einer Knieoperation erholte. Der Schwede, einst Top-10-Spieler, machte den Schweizer für Grosstaten fit. «Wir haben in diesem Sport neue Höhen erreicht, und ich möchte ihm dafür danken, dass er mir geholfen hat, alles zu gewinnen, wovon ich nur träumen konnte», betonte Wawrinka, der beim Australian Open 2014, Roland Garros 2015 und US Open 2016 drei Siege an Grand-Slam-Turnieren feierte und in der Weltrangliste bis auf Platz 3 vorstiess. (pre/sda)

20'000 Zuschauer auf dem Nürburgring

Für das Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring Mitte Oktober sind 20'000 Zuschauer zugelassen. Die zuständige Behörde macht den Gastgebern allerdings strenge Auflagen. Das Schutzkonzept beinhaltet Massnahmen der Kontaktminimierung, eine gezielte Steuerung der Besucher, spezielle Infektions-Schutzmassnahmen, die räumliche und zeitliche Einteilung von Publikumsgruppen sowie ein striktes Alkoholverbot.

Die Eintrittskarten für das Formel-1-Rennen werden demnach ausschliesslich online, personalisiert und auf einen Sitzplatz bezogen angeboten. Dadurch soll eine Kontakt-Nachverfolgung jederzeit möglich sein. Besucher aus Corona-Risikogebieten werden ausgeschlossen. (pre/sda)

Bild: AP

Rahmen nun doch noch zum FC Basel

Der FC Basel gibt die Verpflichtung von Patrick Rahmen als Co-Trainer bekannt. Mit Rahmen als zweitem Assistenztrainer neben Daniel Hasler sei der Trainerstaff komplett. Cheftrainer ist Ciriaco Sforza, Torhütertrainer Massimo Colomba.

Rahmen war bis Mitte Juli 2020 Cheftrainer des FC Aarau. Im Sommer 2019 wurde Rahmen als Cheftrainers beim FC Basel gehandelt, ehe dort Präsident Bernhard Burgener seine Meinung revidierte und an Marcel Koller festhielt. Nun lässt der FCB-Präsident verlauten: «Patrick Rahmen ist eine optimale Besetzung für diese wichtige definierte Aufgabe im Trainerstaff.» (zap)

Lakers verspielen beinahe den Sieg

Anthony Davis bringt die Los Angeles Lakers mit einem verwandelten Dreipunktewurf unmittelbar vor dem Ende einen Schritt näher an den NBA-Final. Durch den erfolgreichen Versuch bei ablaufender Uhr gewannen die Lakers um LeBron James 105:103 gegen die Denver Nuggets und liegen in der Halbfinalserie nun 2:0 in Führung. Wer in der Best-of-7-Serie zuerst vier Siege hat, qualifiziert sich für die Final und trifft dort entweder auf die Miami Heat oder die Boston Celtics. In dieser Serie führt Miami 2:1.

Gänzlich zufrieden können die Lakers ob des zweiten Sieges allerdings nicht sein. Trotz zwischenzeitlich 16 Zählern Vorsprung und einer Fünf-Punkte-Führung kurz vor dem Ende eroberten die Nuggets mit dem 103:102 die Führung zurück und hätten beinahe gewonnen. Davis kam auf insgesamt 31 Punkte, 9 Rebounds und 2 Assists. James gelang ein Double-Double mit 26 Punkten, 11 Rebounds und 4 Assists. (pre/sda)

HIGHLIGHTS: @AntDavis23 drops 31 points and the game-winner 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/iqsP97QLpW — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 21, 2020

DeChambeau triumphiert beim US Open

Der amerikanische Golfprofi Bryson DeChambeau hat hochüberlegen, mit sechs Schlägen Vorsprung, in Mamaroneck bei New York das 120. US Open gewonnen. Es ist der erste Triumph des 27-jährigen Kaliforniers an einem der vier grossen Turniere.

DeChambeau war auf dem Parcours des Winged-Foot-Klubs als Zweiter in die Schlussrunde gestartet, zwei Schläge hinter seinem wenig bekannten Landsmann Matthew Wolff. Auf den letzten 18 Löchern war DeChambeau jedoch klar der Stärkste. Bei schwierigen Bedingungen meisterte er den Par-70-Kurs mit 67 Schlägen. (pre/sda)

Amazing feeling after so much hard work has gone into this transformation of my game and outlook. Thank you to my fans, team and sponsors for sticking with me. And thank you to the @USGA, @usopengolf and Winged Foot for an incredible test. So honored to have won my 1st major here pic.twitter.com/75OEogzMtc — Bryson DeChambeau (@b_dechambeau) September 21, 2020

Zäher Start von Meister Real Madrid

Real Madrid ist mit einem Remis in die neue Saison gestartet. Der Meister kam beim Gastspiel in San Sebastian nicht über ein 0:0 hinaus.

Das Team von Zinédine Zidane tat sich im Baskenland schwer und erspielte sich nur wenige Torchancen. Immerhin: Die Königlichen blieben im zwölften Saison-Eröffnungsspiel in Folge ungeschlagen. Und auch in einem Dutzend Spiele seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach dem Unterbruch wegen der Corona-Pandemie Mitte Juni ist Real Madrid noch ohne Niederlage.

Bei San Sebastian gab David Silva sein Debüt. Der Welt- und Europameister kehrte im Sommer von Manchester City in die Heimat zurück, nachdem er zehn Jahre in England gespielt hatte. (dab/sda)

San Sebastian - Real Madrid 0:0

Keine Zuschauer. (sda)

Bild: keystone

Juventus gewinnt bei Pirlo-Premiere souverän

Juventus Turin hat im ersten Meisterschaftsspiel unter Neo-Trainer Andrea Pirlo einen souveränen Sieg gefeiert. Der Titelverteidiger bezwang Sampdoria Genua zuhause mit 3:0.

Das 1:0 erzielte nach 13 Minuten Dejan Kulusevski mit einem ansatzlosen Schlenzer von ausserhalb des Strafraums - in seinem ersten Wettbewerbsspiel für den Meister. Juventus verpflichtete den 20-jährigen schwedischen U21-Internationalen vor einem Jahr von Atalanta Bergamo und lieh ihn für eine Saison an Parma aus, für das er als Mittelfeldspieler regelmässig Tore erzielte. Jetzt war er auch beim Debüt für den Serienmeister erfolgreich.

Leonardo Bonucci und Cristiano Ronaldo erzielten das 2:0 und das 3:0 in der letzten Viertelstunde. (dab/sda)

Juventus Turin - Sampdoria Genua 3:0 (1:0)

Tore: 13. Kulusevski 1:0. 79. Bonucci 2:0. 89. Ronaldo 3:0. (sda)

Fünf Spieler von French-Open-Quali ausgeschlossen

Fünf Spieler wurden beim French Open von der am Montag beginnenden Qualifikation ausgeschlossen. Zwei Spieler wurden positiv auf das Coronavirus getestet, drei weitere hatten engen Kontakt mit einem positiv getesteten Coach, gab das Grand-Slam-Turnier bekannt. Seit Donnerstag wurden rund 900 Tests gemacht.

Die Namen der ausgeschlossenen Spieler gab das French Open nicht bekannt. Gemäss Medienberichten soll es sich um Damir Dzumhur (BOS), Bernabe Zapata Miralles (ESP), Pedja Krstin (SRB), Denis Istomin (UZB) und Ernesto Escobedo (USA) handeln.

Das French Open in Paris musste wegen der Corona-Pandemie von Mai auf September verschoben werden. Das Hauptturnier beginnt am kommenden Sonntag; pro Tag sind 5000 Zuschauer auf der Anlage von Roland Garros zugelassen. (dab/sda)

Bild: keystone

