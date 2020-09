Sport

Sportnews: Reichenbach brilliert mit Rang 3 in der 16. Tour-Etappe



Reichenbach brilliert mit Rang 3 +++ IOC gegen Ausschluss des Iran

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Reichenbach brilliert mit Rang 3

Die 16. Etappe der Tour de France über 164 km von La Tour-du-Pin nach Villard-de-Lans wurde eine Beute von Lennard Kämna. Bei der Bergankunft in Puy Mary sah sich der 24-jährige Deutsche vom Team Bora-Hansgrohe als Zweiter noch knapp geschlagen. Vier Tage später klappte es für Kämna mit seinem ersten Tour-Etappensieg, dem zweiten als Profi.

Mit Sébastien Reichenbach gehörte auch ein Schweizer zur ursprünglich 23-köpfigen Spitzengruppe, die den Tagessieg unter sich ausmachte. Der Schweizer Meister aus dem Unterwallis konnte einzig Kämna und dem Ekuadorianer Richard Carapaz nicht folgen und klassierte sich mit knapp zwei Minuten Rückstand im 3. Rang. An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen. Weiterhin führt der Slowene Primoz Roglic vor seinem Landsmann Tadej Pogacar. (ram/sda)

Bild: keystone

IOC will keinen Ausschluss des Iran

Das IOC strebt keinen Ausschluss des Iran von den Olympischen Spielen an als Konsequenz aus der Hinrichtung des Ringers Navid Afkari. «Der Ausschluss eines NOKs von den Olympischen Spielen würde die Athleten dieses Landes bestrafen, nur weil sie unter einem bestimmten politischen oder rechtlichen System leben», hiess es in der Mitteilung. Dies gelte umso mehr, weil das Nationale Olympische Komitee des Iran die Bemühungen des IOC um eine Lösung des Falls Afkari unterstützt habe.

Trotz weltweiter Proteste war der 27-jährige Sportler am Samstag hingerichtet worden. Er hatte nach Angaben der iranischen Justiz bei einer Demonstration 2018 einen Sicherheitsbeamten getötet. Afkari selbst, seine Familie und Menschenrechtsorganisationen führten an, ein Geständnis sei nur durch Folter erzwungen worden. Der Iran hat jede Kritik zurückgewiesen. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Messi verdient mehr als Ronaldo

Gemäss «Forbes» ist Lionel Messi mit einem Jahreslohn von 126 Millionen Dollar (rund 114 Mio. Franken) aktuell angeblich der bestbezahlte Fussballer der Welt. Der vom US-Wirtschaftsmagazin nach Rücksprache mit Experten geschätzte Betrag setzt sich zusammen aus 92 Mio. Salär und 34 Mio. für Sponsoring-Einnahmen, die der argentinische Superstar des FC Barcelona einstreichen soll.

Hinter Messi folgt auf Rang 2 der Portugiese Cristiano Ronaldo, der es auf 117 Mio. Dollar bringt. Er soll einen Brutto-Jahreslohn von 70 Mio. Dollar erhalten. Nach Abzug der Steuern bleiben dem Star von Juventus Turin davon noch rund 36 Mio. Dollar. Mit 47 Mio. Dollar (vor Steuern) hat CR7 höhere Sponsoreneinnahmen als Messi. (ram/sda)

Die Fussball-Topverdiener 2020

Rückzug der Cardiff Devils

Die Cardiff Devils verzichten auf eine Teilnahme an der diesjährigen Champions Hockey League. Die Waliser fassten den Entschluss, nachdem bekannt geworden war, dass die britische Eishockey-Liga EIHL aufgrund der Corona-Pandemie die gesamte Saison 2020/21 ausfallen lassen will.

Nach dem Rückzug von Cardiff geniessen die Schweden von Färjestad in den 1/16-Finals von Mitte November ein Freilos. (abu/sda)

Alle Corona-Tests bei den Fahrern negativ

Einem spannenden Finale an der 107. Tour de France steht nichts im Weg: Auch bei der Corona-Testreihe am zweiten Ruhetag gab es keinen positiven Fall im Fahrerfeld. Dies teilte der Veranstalter ASO vor dem Start der 16. Etappe am Dienstag mit. Alle 156 im Rennen verbliebenen Fahrer konnten die dritte und letzte Tour-Woche somit in Angriff nehmen.

Christian Prudhomme, der Direktor der Rundfahrt, kehrte derweil nach einer Woche in Quarantäne in den Tour-Tross zurück. Wie die französische Sportzeitung «L'Equipe» berichtete, ist der 59-Jährige negativ auf das Coronavirus getestet worden und kann daher seine Arbeit wieder aufnehmen. Prudhomme war am ersten Ruhetag positiv getestet worden, Symptome zeigte er aber keine. Er musste daher eine Pause einlegen. (abu/sda/afp)

Bild: keystone

Dallas Stars erstmals seit 20 Jahren im Stanley-Cup-Final

Die Dallas Stars stehen erstmals seit 20 Jahren wieder im Stanley-Cup-Final. Die Texaner gewinnen Spiel 5 der Playoff-Halbfinalserie gegen die Vegas Golden Knights 3:2 nach Verlängerung.

Nachdem Dallas im Schlussdrittel einen 0:2-Rückstand wettgemacht hat, gelang dem Russen Denis Gurjanow in der 4. Minute der Overtime in Überzahl das goldene Tor.

Die Stars stehen nach ihrem Umzug im Jahr 1994 von Minneapolis nach Dallas zum dritten Mal im Stanley-Cup-Final. Nach ihrem Triumph 1999 waren sie im Jahr darauf an den New Jersey Devils gescheitert.

Gegner der Dallas Stars im Stanley-Cup-Final 2020 sind die Tampa Bay Lightning oder die New York Islanders. Tampa Bay, der Stanley-Cup-Sieger von 2004, hat in der Nacht auf Mittwoch die Chance, mit dem vierten Sieg in den Final einzuziehen. (sda)

Chelsea gewinnt dank Traumtor von James

Der auf diese Saison hin mit weit über 200 Millionen Euro modernisierte FC Chelsea ist nicht ohne Probleme in die neue Saison gestartet. Gegen Brighton & Hove Albion siegten die Londoner 3:1.

Frank Lampard, der umgehend auf das aus der Bundesliga verpflichtete Offensivduo Timo Werner (Leipzig) und Kai Havertz (Leverkusen) setzte, sah während rund einer Stunde einen bescheidenen ersten Auftritt seines Teams. Zwar ging der Gast aus London in der 23. Minute standesgemäss durch einen von Jorginho verwandelten Foulpenalty in Führung, verpasste es in der Folge aber, die Partie frühzeitig zu entscheiden.

Erst nachdem Leandro Trossard das Heimteam in der 54. Minute mit seinem Treffer zum 1:1 für einen guten Auftritt belohnte, legte Chelsea einen Gang zu. Verteidiger Reece James (56.) mit einem Traumtor aus 30 Metern und ein Eigentor durch Adam Webster (66.), der einen Abschluss von Kurt Zouma ins eigene Tor abfälschte, sorgten letztlich für die Differenz. Wenn Chelsea in sechs Tagen in London gegen Meister Liverpool zum ersten Heimspiel antreten darf, wird der Schwierigkeitsgrad für die noch nicht gänzlich eingespielte Equipe dann allerdings schon einige Level höher sein.

Brighton & Hove Albion - Chelsea 1:3 (0:1)

Tore: 23. Jorginho (Foulpenalty) 0:1. 54. Trossard 1:1. 56. James 1:2. 66. Webster (Eigentor) 1:3. (zap/sda)

Teichmann schon out

Das WTA-Sandplatz-Turnier von Rom endet für Jil Teichmann (WTA 54) in der ersten Runde. Gegen die russische Qualifikantin Anna Blinkowa (WTA 65) war die 23-jährige Schweizerin beim 3:6, 3:6 chancenlos.

Besondere Mühe hatte Teichmann mit ihrem eigenen Service. Selbst wenn ihr erster Aufschlag im Feld der 22-jährigen Russin ankam, verbuchte Teichmann den Punkt nur zu 45,7 Prozent auf ihrem Konto. Die Folgen der schwachen Aufschlagsleistung waren sechs Breaks für Blinkowa und eine klare Niederlage nach 75 Minuten. (ram/sda)

Bild: keystone

Simon Yates gewinnt Tirreno-Adriatico

Der Brite Simon Yates kürte sich an der 55. Ausgabe der Rundfahrt Tirreno-Adriatico zum Gesamtsieger. Im abschliessenden Einzelzeitfahren in San Benedetto del Tronto hielt er dem Angriff seines Landsmanns Geraint Thomas stand.

Fast 40 Sekunden hatte der Vorsprung von Yates vor den abschliessenden 10,1 Kilometern betragen. Der 34-jährige Thomas, der sich mit 28 Sekunden Rückstand auf Tagessieger und Ineos-Teamkollege Filippo Ganna im 4. Rang klassierte, machte nur rund die Hälfte seines Rückstandes im Gesamtklassement wett. Er schaffte so zu Lasten des Polen Rafal Majka immerhin noch den Sprung auf Gesamtrang 2. (ram/sda)

Bild: keystone

Macron besucht die Tour

Die Tour de France bekommt am Mittwoch hohen Besuch. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will bei der 17. Etappe des wichtigsten Radrennens des Jahres vor Ort sein. Sie wird in Grenoble starten und hält auf ihren 170 Kilometern zwei Alpenpässe bereit, den Col de la Madeleine und den Col de la Loze.

Die Anwesenheit des Staatschefs soll das französische Volk daran erinnern, wie wichtig es sei, weiterhin mit dem Coronavirus zu leben – immer unter strikter Einhaltung der Gesundheitsvorschriften, aber ohne auf die «mythenhaften Ereignisse» zu verzichten, die Teil des französischen Erbes seien, hiess es am Montag. Auch Premier Jean Castex hatte die Tour begleitet und auf der Pyrenäen-Etappe im Auto von Tour-de-France-Chef Christian Prudhomme Platz genommen. Prudhomme wurde anschliessend positiv auf das Coronavirus getestet. Castex befand sich deshalb anschliessend für rund eine Woche in Quarantäne. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

