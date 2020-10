Sport

Sportnews: Seferovic schiesst sich mit zwei Toren für die Nati warm



Seferovic trifft doppelt +++ Thiem kämpft sich weiter, Zverev scheitert

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Seferovic trifft doppelt

Haris Seferovic hat sich für die Länderspiele mit der Schweizer Nationalmannschaft warmgeschossen. Der Benfica-Stürmer traf beim 3:2-Heimsieg gegen Farense zwei Mal. Seferovic wurde unmittelbar nach dem 1:1-Ausgleich der Gäste in der 54. Minute eingewechselt und sorgte mit seinen Treffern für die Entscheidung. Farenses 2:3 kam erst tief in der Nachspielzeit. Benfica hat nach drei Runden weiterhin eine weisse Weste. (ram)

Thiem kämpft sich weiter

Nach dreieinhalb Stunden steht Dominic Thiem im Viertelfinal der French Open. Der an Nummer 3 gesetzte Österreicher setzte sich gegen Hugo Gaston, den Bezwinger von Stan Wawrinka, in fünf Sätzen durch. Thiem gewann 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3. Er trifft nun auf Diego Schwartzman (12). Der Argentinier beendete das Turnier des Italieners Lorenzo Sonego durch einen 6:1, 6:3, 6:4-Sieg. (ram)

Bild: keystone

Ganna verteidigt Maglia Rosa

Diego Ulissi hat auf Sizilien die 2. Etappe des 103. Giro d'Italia gewonnen. Der Italiener setzte sich nach 149 km von Alcamo nach Agrigento im Sprint einer Dreiergruppe durch. Ulissi erwies sich nach einem knapp 4 km langen Schlussanstieg als der stärkste Fahrer und verwies den Slowaken Peter Sagan und den Dänen Mikkel Frölich Honoré auf die Ehrenplätze.

Sein Landsmann Filippo Ganna erreichte das Ziel mit einem Rückstand von fünf Sekunden auf das Trio mit dem Feld und verteidigte damit seine Führung im Gesamtklassement. In der 3. Etappe vom Montag wartet mit der Bergankunft auf dem Ätna die erste Standortbestimmung für die Kletterer. Die 18 km lange Schlusssteigung hinauf zum höchsten Vulkan Europas dürfte einen Wechsel an der Spitze der Gesamtwertung mit sich bringen. (ram/sda)

Bild: keystone

Sinner wirft Zverev raus

Rafael Nadal machte an den French Open auch im Achtelfinal kurzen Prozess. Der zwölffache Roland-Garros-Sieger schlug den 20-jährigen Amerikaner Sebastian Korda (ATP 213) in 1:55 Stunden 6:1, 6:1, 6:2. In vier Spielen hat Nadal erst 23 Games abgegeben.

Sein nächster Gegner ist der bisher überzeugende Italiener Jannik Sinner (ATP 75). Er warf den als Nummer 6 gesetzten US-Open-Finalist Alexander Zverev aus dem Turnier, Sinner siegte 6:3, 6:3, 4:6 und 6:3. (ram/sda)

Bild: keystone

Favoritin Halep in Achtelfinals out

Simona Halep scheidet am French Open in den Achtelfinals aus. Die topgesetzte Rumänin unterliegt der polnischen Teenagerin Iga Swiatek in 68 Minuten 1:6, 2:6.

Halep, die als Topfavoritin ins Turnier ging, war gegen die gross aufspielende Weltnummer 54 von A bis Z chancenlos. Der 19-jährigen Swiatek glückte bei ihrem bislang grössten Erfolg so gut wie alles. 30 gegenüber 12 Winner bei 20:15 unerzwungenden Fehlern standen nach 68 einseitigen Minuten zu Buche. (sda)

Bild: keystone

Federer spielt am Australian Open

Gute Neuigkeiten für alle Fans von Roger Federer. Der Schweizer hat den Australian Open seine Teilnahme zugesichert.

Federer wird demnach spätestens am Grand-Slam-Turnier in Melbourne sein Comeback nach der Knieoperation geben. «Ich warte und ich brenne im Innern, um auf die Tour zurückzukehren», lässt sich Federer vom Turnierveranstalter zitieren. (cma)

Djokovic souverän im Achtelfinal

Novak Djokovic ist am French Open als letzter Spieler in die Achtelfinals eingezogen. Beim 6:0, 6:3, 6:2 gegen den kolumbianischen Lucky Loser Daniel Elahi Galan dominierte der topgesetzte Serbe nach Belieben. Djokovics nächster Gegner ist der als Nummer 15 gesetzte Russe Karen Chatschanow.

Für Aufregung sorgte, dass das neue Dach auf dem Court Philippe-Chatrier bei einsetzendem Regen zu spät geschlossen wurde. Die Partie musste deshalb im zweiten Satz für 25 Minuten unterbrochen werden. (ram/sda)

Bild: keystone

GC weiterhin ungeschlagen

Der Grasshopper Club bleibt mit drei Spielen und drei Siegen makellos an der Tabellenspitze der Challenge League. GC schlug das von Alex Frei trainierte Wil mit 3:0. In einem Krisengipfel kam Aarau gegen Chiasso beim 2:1 zum ersten Sieg.

Der FC Winterthur liess dem 5:2-Erfolg gegen Aarau einen 2:0-Sieg in Kriens folgen. Davide Callà erzielte das 1:0 nach einer Viertelstunde mit einem Kopfball-Aufsetzer. Der Routinier, der am Dienstag 36 Jahre alt wird, hat in fünf der letzten sechs Meisterschaftsspiele getroffen. Noch vor Ablauf der ersten halben Stunde besorgte Ousmane Doumbia mit einem Schlenzer das 2:0. (ram/sda)

Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm

Die alpine Ski-WM 2025 findet erwartungsgemäss nicht in Crans-Montana statt. Der FIS-Vorstand hat die Salzburger Station Saalbach-Hinterglemm als Organisator gewählt.

Es setzte sich bei der in einer Videokonferenz vorgenommenen Wahl neben Crans-Montana auch gegen Garmisch-Partenkirchen durch. Die Österreicher werden die Weltmeisterschaft nach 1991 zum zweiten Mal durchführen. Crans-Montana will nun die WM 2027 ins Wallis holen. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Hockey-Cupspiel wegen Corona verschoben

Die gesamte Mannschaft der EHC Pikes Oberthurgau befindet sich in Quarantäne. Grund dafür ist, dass zwei Spieler des Thurgauer Erstligisten positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Die für morgen vorgesehene Cup-Partie der Pikes gegen den National-League-Klub HC Lugano in Romanshorn ist deshalb auf den Mittwoch, 14. Oktober verschoben worden. (ram)

✍🏼 L’Hockey Club Lugano informa che la partita in programma domani alle ore 13.30 è stata rinviata a causa della positività al COVID-19 di due giocatori e della conseguente quarantena ordinata per tutti i compagni della squadra turgoviese.



👉🏼 https://t.co/RlaaW0FKG5 pic.twitter.com/taU7AQRiUL — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) October 3, 2020

Küng Dritter der Benelux-Rundfahrt

Stefan Küng hat die Benelux-Rundfahrt auf dem Podest beendet. Der Thurgauer verteidigte seinen 3. Rang im Gesamtklassement.

Den Gesamtsieg sicherte sich Mathieu van de Poel. Er gewann mit einem sensationellen Soloritt über gut 50 km die 5. und letzte Etappe. Der niederländische Meister verbesserte sich damit in der Gesamtwertung um vier Positionen auf Platz 1. Küng erreichte das Ziel mit der ersten kleinen Verfolgergruppe als Fünfter. (ram/sda)

Bild: keystone

Ganna erobert überlegen Maglia Rosa

Filippo Ganna heisst der erste Gesamtleader des Giro d'Italia. Der haushohe Favorit wurde im Auftaktzeitfahren in Palermo seiner Rolle gerecht. Zeitfahr-Weltmeister Ganna knöpfte auf den 15 Kilometern allen Gegnern 22 Sekunden und mehr ab.

Von den Anwärtern um den Gesamtsieg in drei Wochen schlug sich Geraint Thomas am besten. Der Waliser büsste als Vierter 23 Sekunden auf seinen Ineos-Teamkollegen Ganna ein. Bereits vorbei ist die Rundfahrt für den Kolumbianer Miguel Angel Lopez, der sie nach einem Sturz aufgeben musste. (ram)

Oof. Miguel Angel Lopez. Skidded into a road sign on Day 1 of the Tour de France. Now this at the @giroditalia opening time trial. #giroditalia #cycling pic.twitter.com/Iq12h4MPfd — Ian Thomson (@i_thomson) October 3, 2020

Altmaier überrascht am French Open

Der deutsche Qualifikant Daniel Altmaier sorgt in Paris für einen Paukenschlag. Am French Open wirft er in der 3. Runde den als Nummer 7 gesetzten Matteo Berrettini raus. Altmaier schlägt den Italiener glatt in drei Sätzen 6:2, 7:6 und 6:4. Stefanos Tsitsipas (5) profitierte von der Aufgabe des angeschlagenen Aljaz Bedene, der beim Stand von 1:6, 2:6, 1:3 nicht mehr weiterspielen konnte.

Pablo Carreño Busta (17) entschied das spanische Duell mit Roberto Bautista Agut (10) für sich, während sich Andrej Rublew (13) gegen Kevin Anderson durchsetzte. Vorbei ist das Turnier für die an Nummer 8 gesetzte Aryna Sabalenka: Sie scheiterte an der Tunesierin Ons Jabeur. (ram)

