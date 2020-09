Sport

Bencic in Rom bereits ausgeschieden

Belinda Bencic ist die Rückkehr auf die WTA-Tour komplett misslungen. Die 23-jährige Ostschweizerin verlor beim Premier-Turnier von Rom ihr Auftaktspiel gegen Danka Kovinic aus Montenegro 3:6, 1:6. Die 25-jährige Kovinic wird im WTA-Ranking als Nummer 86 geführt.

Für Bencic war es das erste Spiel auf der höchsten Turnierstufe seit ihrer Viertelfinal-Niederlage Ende Februar in Doha. Bereits am Dienstag war in Rom auch der Waadtländer Stan Wawrinka bei erster Gelegenheit ausgeschieden. (abu/sda)

Bild: keystone

Stefan Küng steigt aus der Tour de France aus

Der Schweizer Stefan Küng fährt die Tour de France nicht zu Ende. Der Ostschweizer startete am Mittwoch in Grenoble nicht zur 17. Etappe. Der Zeitfahrspezialist Küng lag nach der Bergetappe vom Dienstag, in welcher er über 17 Minuten auf den Sieger einbüsste, im Gesamtklassement mit einem Rückstand von rund zwei Stunden auf Platz 53.

Zuvor hatte am Mittwoch bereits der Vorjahressieger Egan Bernal aus Kolumbien seinen Startverzicht zur Königsetappe bekannt gegeben. (abu/sda)

Bild: keystone

Saisonende für Tsonga

Der französische Tennisprofi Jo-Wilfried Tsonga (ATP 52) beendet seine Saison. Der 35-jährige Wahl-Waadtländer bestritt in diesem Jahr lediglich zwei Partien, die letzte im Januar am Australian Open, als er in der 1. Runde wegen Rückenproblemen aufgeben musste.

In einem Video in den sozialen Medien erklärte Tsonga, die körperlichen Beschwerden seien noch nicht genügend abgeklungen und er wolle sich weiter voll auf seine Genesung konzentrieren. Der ehemalige Weltranglisten-Fünfte und Australian-Open-Finalist von 2008 zeigt sich aber zuversichtlich, 2021 wieder auf die Tour zurückkehren zu können. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Ineos nimmt Bernal aus der Tour

Der Vorjahressieger Egan Bernal startet heute Mittwoch nicht zur 17. Etappe der Tour de France. Der 23-jährige Kolumbianer, der die Frankreich-Rundfahrt im letzten Jahr als jüngster Fahrer seit mehr als einem Jahrhundert gewonnen hatte, lag im Gesamtklassement mit gut 19 Minuten Rückstand lediglich im 16. Rang.

Bernal hatte die diesjährige Tour angeschlagen begonnen und hatte nicht sein gewohntes Leistungsvermögen erreicht. «Egan ist ein echter Champion, der es liebt, Rennen zu fahren, aber er ist auch ein junger Fahrer, der noch viele Touren vor sich hat, und zu diesem Zeitpunkt halten wir es unterm Strich für klüger, mit dem Rennen aufzuhören», erklärte Ineos-Teamchef Dave Brailsford in einer Mitteilung. Bernal werde sich nun erholen und neue Ziele für die Saison setzen. (ram/sda)

Bild: keystone

Wawrinka scheitert in Rom in der Startrunde

Stan Wawrinka (ATP 17) ist am Masters-1000-Turnier in Rom in der Startrunde gescheitert. Gegen den italienischen Qualifikanten Lorenzo Musetti (ATP 249) unterlag der an zehnter Stelle gesetzte Schweizer 0:6, 6:7 (2:7).

Wawrinka erwischte auf dem Sandplatz in Rom einen miserablen Start. Sein erstes Aufschlagspiel gab der 35-jährige Romand gegen den 18-jährigen Italiener zu 15 ab. Lediglich sieben Punkte verzeichnete Wawrinka bei eigenem Aufschlag bis das 0:6 nach 24 Minuten feststand. Obschon Wawrinka den Teenager aus der Toskana nach einem 0:2 Rückstand im zweiten Satz ins Tiebreak zwang, zeigte Musetti keine Nerven. Gleich die ersten drei Aufschläge nahm er Wawrinka im Tiebreak ab und nutzte nach 1:25 Stunden seinen zweiten Matchball.

Wawrinka war nach der halbjährigen Corona-Pause im August in Prag, wo er zwei Challenger-Turniere bestritt, auf die Tour zurückgekehrt. Nachdem er am ersten Turnier den Sieg errang, nahm er sich beim zweiten Wettkampf aufgrund von Oberschenkel-Problemen nach dem Erreichen des Viertelfinals selber aus dem Rennen. In Rom schien der Romand jedoch nicht von einer Verletzung geplagt. (abu/sda)

Seferovic und Benfica Lissabon müssen in die Europa League

Haris Seferovic wird seine Skorerqualitäten in dieser Europacup-Saison in der Europa League unter Beweis stellen müssen. Mit dem portugiesischen Spitzenklub Benfica Lissabon scheiterte der Schweizer Nationalstürmer in der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League am griechischen Vertreter PAOK Saloniki mit 1:2.

Seferovic stand in der Partie in Griechenland während 72. Minuten im Einsatz, brachte aber keinen Treffer zustande. Erst in vierten Minute der Nachspielzeit verkürzte Rafa Silva für die Gäste aus Portugal zum 1:2. Während sich Benfica trotz der Niederlage für die Gruppenphase der Europa League qualifizierte, kämpft PAOK in den Playoffs gegen Krasnodar um die Teilnahme an der Champions League. (sda)

Del Ponte siegt erneut - Büchel und Hoffmann top

Ajla Del Ponte überzeugte auch beim internationalen Meeting in Bellinzona. Die 24-jährige Tessinerin siegte über 100 m in 11,18 Sekunden deutlich vor der Britin Kristal Awuah. Zu den Geschlagenen gehörte auch die Niederländerin Dafne Schippers, die Vierte wurde.

Selina Büchel und Lore Hoffmann zeigten über 800 m ebenfalls starke Leistungen. Büchel lief mit 1:58,37 Minuten ihre zweitbeste Zeit über die zwei Bahnrunden, verpasste den eigenen Schweizer Rekord aus dem Jahr 2015 lediglich um 42 Hundertstel. Hoffmann blieb mit 1:58,50 erstmals unter der Zwei-Minuten-Marke. Das Schweizer Duo musste sich einzig der Norwegerin Hedda Hynne (1:58,10) geschlagen geben.

Wie Büchel belegte auch Lea Sprunger über 400 m Hürden den 2. Rang, wobei der Europameisterin von 2018 mit 54,98 Sekunden ein solider Saisonabschluss gelang. Der Sieg ging an ihre niederländische Trainingspartnerin Femke Bol (54,33). (sda)

Bild: keystone

Reichenbach brilliert mit Rang 3

Die 16. Etappe der Tour de France über 164 km von La Tour-du-Pin nach Villard-de-Lans wurde eine Beute von Lennard Kämna. Bei der Bergankunft in Puy Mary sah sich der 24-jährige Deutsche vom Team Bora-Hansgrohe als Zweiter noch knapp geschlagen. Vier Tage später klappte es für Kämna mit seinem ersten Tour-Etappensieg, dem zweiten als Profi.

Mit Sébastien Reichenbach gehörte auch ein Schweizer zur ursprünglich 23-köpfigen Spitzengruppe, die den Tagessieg unter sich ausmachte. Der Schweizer Meister aus dem Unterwallis konnte einzig Kämna und dem Ekuadorianer Richard Carapaz nicht folgen und klassierte sich mit knapp zwei Minuten Rückstand im 3. Rang. An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen. Weiterhin führt der Slowene Primoz Roglic vor seinem Landsmann Tadej Pogacar. (ram/sda)

Bild: keystone

IOC will keinen Ausschluss des Iran

Das IOC strebt keinen Ausschluss des Iran von den Olympischen Spielen an als Konsequenz aus der Hinrichtung des Ringers Navid Afkari. «Der Ausschluss eines NOKs von den Olympischen Spielen würde die Athleten dieses Landes bestrafen, nur weil sie unter einem bestimmten politischen oder rechtlichen System leben», hiess es in der Mitteilung. Dies gelte umso mehr, weil das Nationale Olympische Komitee des Iran die Bemühungen des IOC um eine Lösung des Falls Afkari unterstützt habe.

Trotz weltweiter Proteste war der 27-jährige Sportler am Samstag hingerichtet worden. Er hatte nach Angaben der iranischen Justiz bei einer Demonstration 2018 einen Sicherheitsbeamten getötet. Afkari selbst, seine Familie und Menschenrechtsorganisationen führten an, ein Geständnis sei nur durch Folter erzwungen worden. Der Iran hat jede Kritik zurückgewiesen. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Messi verdient mehr als Ronaldo

Gemäss «Forbes» ist Lionel Messi mit einem Jahreslohn von 126 Millionen Dollar (rund 114 Mio. Franken) aktuell angeblich der bestbezahlte Fussballer der Welt. Der vom US-Wirtschaftsmagazin nach Rücksprache mit Experten geschätzte Betrag setzt sich zusammen aus 92 Mio. Salär und 34 Mio. für Sponsoring-Einnahmen, die der argentinische Superstar des FC Barcelona einstreichen soll.

Hinter Messi folgt auf Rang 2 der Portugiese Cristiano Ronaldo, der es auf 117 Mio. Dollar bringt. Er soll einen Brutto-Jahreslohn von 70 Mio. Dollar erhalten. Nach Abzug der Steuern bleiben dem Star von Juventus Turin davon noch rund 36 Mio. Dollar. Mit 47 Mio. Dollar (vor Steuern) hat CR7 höhere Sponsoreneinnahmen als Messi. (ram/sda)

Die Fussball-Topverdiener 2020

